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ساعة تدريب تكفي لقيادة طائرة!

ساعة تدريب تكفي لقيادة طائرة!
15 ديسمبر 2024 19:07

ترجمة: عزة يوسف

تُعد «ايرهارت سلينغ» أول طائرة صمِّمت للاستخدام الشخصي حيث أراد مصمموها تسهيل قيادة الطائرات للأفراد بعد الحصول على ساعة واحدة من التدريب.
وقد صُنع أول نموذج لطائرة ذات 4 مقاعد مصممة للاستخدام الشخصي، باستخدام تكنولوجيا تشبه ناقل الحركة الأتوماتيكي في السيارات، ولا تزال الطائرة تحت الاختبار من إدارة الطيران الفيدرالية، مما يعني أنها غير مؤهلة للاستخدام التجاري حتى الآن.


وكان هدف مهندس الطيران نيكيتا إيرموشكين بالتعاون مع اثنين من زملائه، تبسيط عملية الطيران للأفراد باستخدام تكنولوجيا تشبه قيادة السيارة اليدوية ولكن بعجلتَي قيادة، فهو يرى أن قيادة الطائرة امتداد لقيادة السيارة.

ونقل موقع The Bright Side الأميركي، عن إيرموشكين قوله: ما حفزني أنني تعلمت الطيران في عام واحد فقط وقد أحببته فعلاً، وأدركت مدى صعوبته وتعقيده، لذا أسعى لجعل الطيران في متناول الجميع مثل قيادة السيارة، عن طريق تطوير نظام يسمح بالتحكم في الطائرة عن طريق عصا تحكم مثل التي توجد في السيارات اليدوية، ويكون تحريك العصا للأمام أو الخلف، ما يجعل الطائرة ترتفع أو تهبط مما يبسط الطيران بشكل كبير، ويسمح للأسرة بالسفر خلال العطلات من دون الخضوع لتعقيدات الطيران التقليدية.

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ويؤكد إيرموشكين أنه يستخدم فكرة الطيران المعروفة منذ القدم، غير أنه يهدف لتغيير الطريقة التي يطير بها الناس، فهو لا يخترع نوعاً جديداً من المركبات، بل يغير واجهة المستخدم وتجربته في الطيران.

الطيران
طائرة
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