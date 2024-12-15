رحيل الفنان المصري نبيل الحلفاوي عن 77 عامًا

نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، الممثل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض، وفقا لما نقله موقع "بوابة الأهرام".

وكتب زكي، عبر حسابه على موقع إنستقرام: "وداعًا، أيها النبيل".

كانت أسرة الحلفاوي أعلنت عن رحيله بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى وتم حجزه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة.

نقل الفنان الراحل إلى المستشفى، يوم الثلاثاء الماضي، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء له.

كانت آخر مشاركات الفنان الراحل في الأعمال الفنية، ظهوره في فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذي قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وكان من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

لدى الحلفاوي مسيرة فنية حافلة، حيث بدأت رحلته الإبداعية عام 1970، وكانت بداياته المتواضعة على خشبة المسرح، هي نقطة انطلاقه نحو آفاق أرحب، قبل أن يدخل شاشات التلفزيون ويترك بصمة عميقة في وجدان المشاهدين.

وُلد الحلفاوي في حي السيدة زينب الشعبي في القاهرة، في 22 أبريل عام 1947. وبعدما أكمل دراسته في كلية التجارة، لم تستطع حسابات الأرقام أن تُلهي قلبه عن شغفه العارم بالفن، فقادته أحلامه إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كانت انطلاقته القوية مع مسلسل «محمد رسول الله» عام 1980، قبل أن ينقش اسمه في تاريخ الدراما المصرية بأعمال مثل مسلسل «رأفت الهجان»، الذي أبدع فيه بتجسيد الشخصية المعقدة ضابط المخابرات المصرية «نديم»، كما شارك في عدد من المسلسلات المتميزة منها «زيزينيا» و«ونوس».

أما في السينما، فقد تألق الحلفاوي في أفلام عديدة تركت أثراً عميقاً، من أبرزها «الطريق إلى إيلات»، «العميل رقم 13» و«قيدت ضد مجهول».