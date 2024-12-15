10 نجمات.. الأفضل في هوليوود

ترجمة: عزة يوسف



شهد عام 2024 بعضاً من العروض الرائعة في عالم السينما والتلفزيون، وقدمت بعض الممثلات أدوراً بارزة وأداءً رائعاً ووضعن معايير جديدة لما يعنيه «جذب الجمهور»، وننشر قائمة بأفضل ممثلات هذا العام اللواتي صوّت لهن الجمهور، حسبما جاء في موقع Ranker الأميركي:

1 مارغوت روبي

لفتت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي (34 عاماً)، الأنظار بعد مشاركتها في مسلسل الجيران الأسترالي، إلا أنها أثبتت بعد ذلك قدرتها على التنوع كممثلة في عروض بارزة مثل «ذئب وول ستريت» و«أنا تونيا»، حيث تضفي جاذبية على الشخصيات التي تؤديها، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الممثلات رواجاً في هوليوود، وقد حصلت على 2.458 صوتاً واحتلت المركز الأول كأجمل امرأة من بين 400 امرأة في هوليوود.



2 زيندايا

تعتبر الممثلة الأميركية زيندايا (28 عاماً)، رمزاً للجيل الجديد، فقد حازت جائزة إيمي عن أدائها في سلسلة «يوفوريا» وظهرت موهبتها المتنوعة في أفلام الرجل العنكبوت و«مالكولم وماري»، وقد حصدت 2.065 صوتاً.



3 جينا أورتيغا

بدأت النجمة الأميركية الصاعدة جينا أورتيغا (22 عاماً)، حياتها المهنية في سن مبكرة بظهورها في مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل «الانحباس في المنتصف»، ثم انتقلت فيما بعد لأدوار أبرزت قدرتها على التمثيل وحضورها على الشاشة، وقد حصلت على 2.029 صوتاً.



4 جينيفر لورنس

حصلت الممثلة الأميركية جينيفر لورنس (34 عاماً)، على 1.934 صوتاً، وهي معروفة بموهبتها الرائعة وشخصيتها الهادئة، مما أوصلها لجائزة الأوسكار وأكسبها قاعدة جماهيرية عريضىة، وظهرت براعتها في أدوار متنوعة مثل «ألعاب الجوع» و«قواعد اللعبة الفضية» و«الأم».

5 سكارليت جوهانسون



تعد الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون (39 عاماً)، واحدة من أعلى الممثلات أجراً، فهي دائماً ما تقدم للجمهور عروضاً ساحرة، وقد حصدت 1.929 صوتاً، واحتلت المرتبة الثانية كأجمل امرأة في هوليوود والعالم.





6 إليزابيث أولسن

هي الأخت الصغرى للتوأم الأميركي الشهير أولسن، وقد صنعت إليزابيث (35 عاماً)، اسماً من خلال العروض التي نالت بها استحسان النقاد، وتواصل أولسن مشوارها الفني بأدائها القوي وسحرها الذي لا يمكن إنكاره، وحصلت على 1.656 صوتاً.





7 فلورنس بوغ

حصلت الممثلة البريطانية الصاعدة على إشادة كبيرة لأدائها عن أدوارها في أفلام مثل «ليدي ماكبث» و«ليتل وومن» و«ميدسومار»، واشتهرت بقدرتها على مزج الضعف والقوة بسلاسة، ومن المؤكد أنها ستصبح اسماً مألوفاً عما قريب، وقد حصلت على 1.463 صوتاً.



8 آنا دي أرماس



تمتلك الممثلة الكوبية الحسناء (36 عاماً)، تأثيراً كبيراً في هوليوود، فقد ازدادت جاذبيتها وقدرتها الطبيعية على التمثيل من شهرتها وحب الجمهور لها، وحصلت على 1.320 صوتاً، واحتلت المركز الأول كأجمل امرأة لاتينية.

9 كيت وينسلت

استحوذت الممثلة البريطانية كيت وينسلت (49 عاماً)، لأول مرة على قلوب الجماهير حين ظهرت في الفيلم الكلاسيكي الشهير «تيتانيك» ومنذ ذلك الحين وهي مستمرة في إبهار الجمهور، وعززت مكانتها كأسطورة في هوليوود، وقد حصلت على 1.187 صوتاً.

10 ساندرا بولوك

كانت الممثلة الأميركية ساندرا بولوك (60 عاماً)، عنصراً أساسياً في هوليوود لأكثر من 30 عاماً، بسبب موهبتها الكبيرة وجاذبيتها على الشاشة، واستطاعت حفر اسمها كرمز حقيقي في صناعة السينما في العالم، وحصلت على 1.084 صوتاً.