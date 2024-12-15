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أروى جودة في «سيد الناس» برمضان

أروى جودة في «سيد الناس» برمضان
15 ديسمبر 2024 19:03

سعيد ياسين (القاهرة)
تواصل أروى جودة حضورها في دراما رمضان، حيث تقوم بالبطولة النسائية في مسلسل «سيد الناس» الذي يعرض في الموسم المقبل، ويشاركها بطولته عمرو سعد، وأحمد رزق، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، ووفاء عامر، وطارق النهري، تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.


وقالت أروى: إن أحداث العمل تدور في إحدى قرى صعيد مصر في إطار شعبي، وذكرت أنه سيكون محطة مهمة في مشوارها. وأبدت سعادتها بتكرار تعاونها مع المخرج محمد سامي الذي شاركت معه في رمضان الماضي في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» مع مي عمر وأحمد زاهر، وحققت من خلاله نجاحاً لافتاً.

وعن مسلسل «ساعته وتاريخه» الذي بدأ عرضه الخميس 5 ديسمبر الحالي، قالت جودة إنه حلقات منفصلة في إطار من التشويق، والقصص مأخوذة من 26 قضية حقيقية في المحاكم.

ويشارك في العمل أحمد أمين، ومحمد شاهين، ومايان السيد، وخالد أنور، وحنان سليمان، وهبة مجدي، وأحمد داش، إخراج عمرو سلامة.

وكانت أروى شاركت في مسلسل «حرب نفسية» مع جيهان خليل ومصطفى درويش وعصام السقا، تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وجسدت فيه شخصية إعلامية تتغير حياتها بعد مداخلة هاتفية غامضة خلال برنامج مباشر على الهواء.

 

 

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