«العروض المسرحية الكرتونية».. وجهة التسلية في «مهرجان أم الإمارات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يمثل مسرح «العروض المسرحية الكرتونية» الذي يقام للمرة الأولى في «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي، نقطة جذب للعائلات والأطفال في منطقة «التسلية» ضمن فعاليات المهرجان المتنوعة، والتي تجمع بين الأنشطة التعليمية والعروض التثقيفية والترفيهية.

أبرز المعالم

يعتبر «مسرح العروض الكرتونية» المجهز بأحدث التقنيات والتصاميم الفريدة، أحد أبرز المعالم الترفيهية الجديدة في «مهرجان أم الإمارات» هذا العام، والذي يصنع أجواءً مليئة بالضحك والموسيقى والاستعراضات الغنائية، لكافة أفراد العائلة ومختلف الفئات العمرية.

مسرح ديناميكي

حول ما يقدمه المسرح طوال فترة أيام المهرجان الذي يستمر حتى 31 ديسمبر، أوضحت أميرة عبدالله المزروعي، مدير تطوير المهرجانات في مكتب فعاليات أبوظبي - «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، أن مسرح «العروض المسرحية الكرتونية» يُعتبر الوجهة الرئيسة للترفيه لمختلف الجنسيات والفئات والعمرية في منطقة التسلية، وقالت: يوفر هذا المسرح الديناميكي مكاناً مثالياً للعائلات، حيث يقضون معاً أروع الأجواء المليئة بالضحك والدهشة والتي تبقى في الذاكرة، حيث يقدم 4 عروض يومياً تمزج بين المتعة والمرح مع أشهر الشخصيات الكرتونية المحببة للجمهور طوال أيام المهرجان. وأضافت: يستمتع الأطفال بصحبة آبائهم بتجارب مفعمة بالسعادة الغامرة عندما يشاهدون شخصياتهم الكرتونية في عروض حيّة تنبض بالحياة.

طاقة وحيوية

لفتت المزروعي إلى أنه تم تصميم عروض فريدة تتيح للجمهور رؤية شخصياتهم الكرتونية المفضلة، بما في ذلك «بلووي»، «فلفول»، «ميراكولوس»، «مستر بين»، «نمبر بلوكس»، و«ستروبيري شورت كيك»، مما يجعل من كل عرض رحلة سحرية مليئة بالمفاجآت، وضمن موسم جديد مفعم بالطاقة والحيوية والفعاليات الترفيهية والتجارب الاستثنائية لمختلف الأعمار.

تجربة عائلية

أشاد الزوار بفكرة «العروض المسرحية الكرتونية»، خصوصاً أنه يوفر أجواء من المتعة والسعادة لأفراد العائلة، حيث أكدت سوسن ربيع أنه ومنذ انطلاق المهرجان، فهي تفضل اصطحاب أولادها لحضور العروض المسرحية المتميزة، والمماثلة للعروض العالمية الأخرى، وخوض تجربة عائلية بامتياز تمزج بين الاستعراضات الغنائية والفقرات التعليمية التي يقدمها الشخصيات الكرتونية المحببة، ضمن أجواء تفاعلية فريدة.

إضافة جديدة

من جهتها، أكدت هيا راشد أنها لا تفوت فرصة الاكتشاف والاستمتاع بعروض هذا المسرح الذي يُشكل إضافة جديدة كلياً على «مهرجان أم الإمارات»، حيث تستمتع مع كل عرض، وتُسجل مع عائلتها أروع الذكريات، مع مغامرات «بلووي»، أو الضحك على تصرفات «مستر بين»، أو المشاركة بالاستعراض والغناء مع «ستروبيري شورت كيك».

عشاق الموسيقى

في منطقة التسلية يستمتع عشاق الموسيقى في «مهرجان أم الإمارات» بقضاء رحلة مليئة بالألحان الموسيقية الممتعة، والاستماع إلى أشهر الأغنيات الأفريقية العالمية الممزوجة بالموسيقى الإلكترونية، والتي تقدم على مسرح صغير مقابل «مسرح العروض الكرتونية»، رفقة آلات الإيقاع والآلات الوترية.

أفلام في الحديقة

ضمن فعاليات «مهرجان أم الإمارات» في نسخته الجديدة، تعود العروض السينمائية «أفلام في الحديقة» مجدداً في الهواء الطلق، لتقدم يومياً عبر شاشة ضخمة مجموعة من الأفلام الأجنبية الكلاسيكية الشهيرة التي حققت رواجاً لافتاً، ضمن أجواء شتوية خلابة.