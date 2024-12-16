كريم عبد العزيز ينجز فيلمه الجديد ويعود للمسرح

علي عبد الرحمن (القاهرة) انتهى كريم عبد العزيز من تصوير فيلمه الجديد «الأرض السوداء – كيميت»، ويَعِد بأن يكون إحدى العلامات الفارقة في السينما المصرية، حيث يجمع بين العمق الدرامي والتشويق، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، تأليف أحمد حسني، إخراج بيتر ميمي، ويتناول قصة ضابط شرطة يواجه مع عصابة إجرامية خطيرة، فيما تقوده المصادفة إلى لقاء غطاسة جريئة، تؤدي دورها ياسمين صبري. وتتشابك القصة مع تفاصيل مغامرات ممتدة عبر قارات العالم، في رحلة تعيد صياغة مفهوم السينما كأداة لاستكشاف النفس والصراع الإنساني، ويشارك في العمل مجموعة من الممثلين، بينهم إياد نصار، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي. وعلى الصعيد المسرحي، يستعد كريم لتجربته الثالثة من خلال عرض بعنوان «الباشا»، في أول تعاون مع هنا الزاهد، في إطار كوميدي خفيف، حول دور الأصدقاء في الحياة، تأليف محمد زيزو، وإخراج أحمد الجندي، في تعاون مع فريق عمل سبق أن حقق نجاحاً في العرض المسرحي الصيفي السابق «السندباد».