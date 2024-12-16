«السرطان الأحمر».. يحمي البيئة

ترجمة: عزة يوسف

يوفر شاطئ دوبلاغادي البحري تجربة لا تنسى على ساحل نقي غير مزدحم وغير ملوث، وتنتشر على رماله البكر سرطانات ذات لون أحمر تتحرك بحرية متكيفة مع ظروف الشاطئ، حيث يمكن للزوار رؤية سرطان البحر هناك طوال العام، ويبعد الشاطئ حوالي 34 كيلومتراً عن مدينة بالاسور في أوديشا بالهند، وحوالي 245 كيلومتراً عن كولكاتا. وتلعب تلك السرطانات دوراً أساسياً في عملية تدوير الغذاء على شاطئ دوبلاغادي البحري، من خلال استهلاك المواد العضوية مثل النباتات المتحللة وبقايا الحيوانات، مما يساعد على تحلل تلك المواد وإعادتها مرة أخرى إلى البيئة عن طريق أنشطتها الغذائية، وهو ما يثري التربة والمياه المحيطة ويدعم نمو النباتات الساحلية وعناصر الحياة البحرية. كما توفر السرطانات البحرية تهوية التربة، ما يحافظ على جودة وازدهار الشاطئ وصحة النظام البيئي. وذكرت جريدة Times Of India الهندية، أن مشهد تلك السرطانات رائع لمحبي الطبيعة والمصورين الذين يحصلون على فرص كبيرة لالتقاط الصور والتمتع بالتنوع البيولوجي الذي يزخر به الشاطئ، فهو وجهة لا بد من زيارتها، لاسيما لأولئك الذين يقدرون عجائب الطبيعة.