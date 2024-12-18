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طاقم مركبة فضائية صينية ينجح في أول مهمة خارج المركبة

محطة الفضاء الصينية(أرشيفية)
18 ديسمبر 2024 16:50

 ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الأربعاء، أن أفراد طاقم "شنتشو19-" على متن محطة الفضاء المدارية الصينية أكملوا أمس الثلاثاء أول أنشطة لهم خارج المركبة في مهمتهم. وعمل تساي شيوي تشه، وسونج لينج دونج، ووانج هاو تسه لمدة تسع ساعات لإكمال مهام متعددة، بما في ذلك تركيب أجهزة حماية من الحطام الفضائي، حيث ساعدهم الذراع الآلي لمحطة الفضاء وفريق عمل من الأرض، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.
وقالت الوكالة إن المهمة الأولى للطاقم خارج المركبة كانت ناجحة تماما، حيث سجلت رقما قياسيا جديدا لطول مدة الأنشطة خارج المركبة من جانب رواد فضاء صينيين. وأضافت الوكالة أن هذه هي المرة الثانية التي ينفذ فيها تساي أنشطة خارج المركبة في الفضاء، بعد أول أنشطة له خارج المركبة خلال مهمة "شنتشو14-" قبل عامين وأصبح سونج أول رائد فضاء صيني مولود بعد عام 1990 ينفذ أنشطة خارج المركبة في الفضاء.

وأوضحت أنه من المقرر أن ينفذ الطاقم سلسلة من تجارب علمية فضائية واختبارات تقنية، في حين سينفذ الطاقم أيضا أنشطة إضافية خارج المركبة وسيركب حمولات خارج محطة الفضاء.

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المصدر: وكالات
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