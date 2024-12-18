شما بنت محمد بن خالد: «منصة الثريا» رؤية عصرية وفكر مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيس مجلس إدارة منصة الثريا، أن النسخة الثالثة من منصة الثريا تواصل تعزيز المكتسبات الوطنية وتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الأصالة والحداثة في عالم الأزياء والتصميم وتسليط الضوء على قدرات المصممين الذين يمثلون قوة دافعة في مجالات التصميم والفن والابتكار، حيث أصبح للمصممين الإماراتيين منصة للتعبير عن إبداعاتهم، وتسليط الضوء على مواهبهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمتها للإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض «الثريا» التي ستقام خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير المقبل بقاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نحو 190 عارضاً من داخل الدولة وخارجها.

تصاميم فريدة

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إنه تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسير الإمارات نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مدفوعة بعزيمة قوية نحو الريادة العالمية متمسكين بهويتنا الوطنية التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ، وتطرح قيماً أخلاقية ومجتمعية تعزز من قيم الحضارة الإنسانية.. هذه الهوية ليست مجرد كلمات تُردد في أرجاء الوطن، بل هي نبعٌ نستقي منه ونروي به أجيالنا الجديدة، ونعزز قدراتهم على دمج التراث الثقافي العريق مع الابتكار العصري، مما يتيح لهم تقديم تصاميم فريدة ومميزة تعكس الهوية الوطنية الإماراتية بأسلوب عصري ومتجدد، فهذه التصاميم ليست مجرد أعمال فنية، بل تجسد رؤية الدولة في دعم الإبداع المحلي وتعزيز الهوية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



معايير جديدة

وأضافت الشيخة الدكتورة شما، أننا اليوم ندرك قصة الأرض والإنسان، التي حكتها رمال أبوظبي حين وضع الإنسان الإماراتي قديماً رحاله بين تلالها وعلى جذرها وبنى حياته حتى صارت مدينة أبوظبي دُرّة الأوطان، حيث تلاحمت القبائل والعشائر، وبُنيت الأحلاف، ليصنع الإنسان، على مر العصور، كيانًا لا مثيل له بين الأمم، موضحة أن معرض الثريا هو منصة تروي قصة الإنسان الإماراتي الذي ابتكر وأبدع، ويروي قصة من التحدي، والإبداع، والازدهار، ليُذكّرنا بأن أبوظبي، أصبحت اليوم تحتضن العالم بأسره، وأننا من خلال هذه المنصة نسهم في إرساء معايير جديدة في صناعة التصميم.

تعزيز الاقتصاد

وأعربت الشيخة الدكتورة شما، عن شكرها لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، الراعي الرئيس للمنصة في هذه الدورة، والراعي الاستراتيجي شبكة أبوظبي للإعلام، على دعمهم ومساندتهم المستمرة لتعزيز مسيرة المنصة وتحقيق مهمتنا في المساهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي برؤية عصرية وفكر مستدام.



مهارات استثنائية

أشارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والإبداع، وتُظهر للعالم ما يمتلكه المصممون الإماراتيون من مهارات استثنائية تسهم في تشكيل مستقبل التصميم.