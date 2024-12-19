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تيم الحسن.. «تحت سابع أرض»

تيم الحسن
19 ديسمبر 2024 18:15

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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يطل الممثل السوري تيم الحسن خلال رمضان المقبل على جمهوره، بمسلسل «تحت سابع أرض»، حيث يخوض تجربة مثيرة تجمع بين التشويق والغموض النفسي، ويجسد في العمل شخصية ضابط شرطة متمرداً على مبادئه، حيث ينزلق في عالم الجريمة بحثاً عن الثراء السريع، متخلياً عن الأمانة التي ارتبطت بمهنته.
تدور أحداث المسلسل في حي شعبي، حيث يسيطر الخارجون عن القانون على مفاصل الحياة اليومية، ويفرضون الإتاوات على الناس، في ظل معضلة أخلاقية تخلق صراعاً داخلياً يعكس الفجوة بين القانون والمال، وبين العدالة والانحراف، ويتكون العمل من 30 حلقة، تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته أيمن زايدان، ومنى واصف.

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