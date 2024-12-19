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الترفيه

ريم مصطفى.. مع «سيد الناس»

ريم مصطفى
19 ديسمبر 2024 19:00

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعود الممثلة المصرية ريم مصطفى للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، من خلال بطولة مسلسل «سيد الناس»، حيث تؤدي شخصية جريئة ومختلفة، وستكون مفاجأة لجمهور المشاهدين.
يشارك في بطولة العمل، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي، عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي.
وذكرت ريم أن البطولة الجماعية لها متعة خاصة، وأنها تفضلها عن البطولات المطلقة، لأن الممثل يستفيد من كل المواهب حوله، وكأنها مباراة تمثيلية ممتعة، ونلاحظ أن الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الماضية كانت بطولة جماعية.
وقالت ريم إن ملامحها الشقراء ظلمتها فنياً وحصرتها في أدوار معينة، وهو ما لا يساعدها في إخراج كامل موهبتها، موضحة أن طموحها الفني أكبر من الأدوار التي تُعرض عليها، وتجد صعوبة في إيجاد الدور الذي يخرج موهبتها بشكل مختلف، وحتى الآن لم تصل لمرحلة الحصول على الدور الذي يظهر موهبتها.
وعن تواجدها السينمائي المحدود، قالت ريم إنها ترفض الكثير من الأدوار، لأنها مكررة ولا تحمل لها إضافة جديدة، بالإضافة إلى أنها غير محظوظة في السينما، فالافلام التي شاركت فيها تعرضت لأزمات أدت إلى تأجيل عرضها لأكثر من مرة، مثل «العنكبوت» و«أهل الكهف».
يذكر أن ريم مصطفى تواجدت سينمائياً هذا العام من خلال فيلم «أهل الكهف»، مع خالد النبوى، وغادة عادل، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، فيما كانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل «سره الباتع» في رمضان قبل الماضي.

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