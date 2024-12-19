«هواوي Mate X6».. يتفوق على التوقعات

تواصل شركة هواوي ريادتها في سوق الهواتف الذكية من خلال إطلاق أحدث إصداراتها، Huawei Mate X6، الهاتف القابل للطي الذي يجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة.

يعتبر هذا الجهاز خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة المستخدم، مع تقديم ميزات مبتكرة في التصميم، الأداء، والكاميرات بحسب موقع «TechCrunch».



تصميم متين وشاشات متقدمة

يأتي Mate X6 بتصميم فريد يوازن بين الأناقة والعملية. يتميز الهاتف بهيكل نحيف للغاية بسمك 4.6 ملم فقط عند فتحه و9.9 ملم عند طيه، مما يجعله مريحاً للاستخدام في جميع الأوضاع.



الشاشة الداخلية: شاشة كبيرة من نوع LTPO OLED بقياس 7.93 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة، مما يجعلها مثالية للوسائط المتعددة والعمل.

الشاشة الخارجية: شاشة ثانية بقياس 6.45 بوصة، مع سطوع مذهل يبلغ 2500 شمعة، تضمن وضوحاً عالياً حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الجهاز متوفر بألوان جذابة، بما في ذلك الأسود، الرمادي، والأحمر، مع ظهر مصنوع من الزجاج أو الجلد الصناعي حسب النسخة، ما يضيف لمسة من الفخامة.



اقرأ أيضاً.. «هواوي» تطلق أوّل هاتف ذكي مزوّد بنظام تشغيل من ابتكارها



أداء قوي بمعالج Kirin 9020

يعمل Mate X6 بمعالج Kirin 9020، المتميز بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة العالية.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): خيارات تصل إلى 16 جيجابايت.

التخزين الداخلي: متاح بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على الهواتف الذكية في العمل والترفيه.

نظام التشغيل: الهاتف يعمل بنظام HarmonyOS 4.3، الذي يوفر تجربة استخدام سلسة وميزات متقدمة مثل تعدد المهام وتخصيص الواجهة.



اقرأ أيضاً.. «هواوي» تبدأ في تلقي الطلبات المسبقة لهاتفها الذكي «ميت 70»



كاميرات احترافية بجودة استثنائية

تم تجهيز Mate X6 بنظام كاميرات متطور يلبي احتياجات عشاق التصوير:

الكاميرا الرئيسية: بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0، لتقديم صور واضحة في جميع ظروف الإضاءة.

كاميرا بريسكوب: بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 4x، مما يتيح التقاط صور مذهلة من مسافات بعيدة.

عدسة فائقة الاتساع: بدقة 40 ميجابكسل، مثالية لتصوير المناظر الطبيعية والجماعية.





بطارية تدوم طويلاً وتقنيات شحن متقدمة

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5110 ميلي أمبير/ساعة، تدعم:

الشحن السلكي السريع بقدرة 66 واط.

الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.

الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واط.

هذه التقنيات تضمن بقاء الهاتف مشحوناً طوال اليوم، حتى مع الاستخدام المكثف.



السعر والتوافر

من المتوقع أن يتم طرح الهاتف عالمياً في يناير 2025، بسعر يبدأ من 1,999 يورو، مما يجعله منافساً قوياً في فئة الهواتف القابلة للطي.