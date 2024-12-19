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خرائط جوجل تساعد على حل لغز جريمة قتل

المتهم ينحني على صندوق سيارة بداخله ما يشتبه بأنه جثة الضحية
19 ديسمبر 2024 22:18

أظهرت صور التقطتها كاميرا خرائط جوجل للتجول، رجلا ينحني على حقيبة كبيرة أو أكياس في صندوق سيارة ومعه ما يمكن أن يكون جثة بشرية.
وأعطت الصور، الشرطة دليلا إضافيا في تحقيق في جريمة القتل التي وقعت قرية "تاخويكو" في إسبانيا.
وقالت الشرطة، في بيان أمس الأربعاء، إن أحد الأصدقاء أبلغ عن اختفاء الضحية في نوفمبر 2023 بعد تلقي رسائل نصية مشبوهة مرسلة من هاتف الضحية تفيد بأنه التقى بامرأة وغادر مقاطعة "سُريَة" التي تقع فيها "تاخويكو"، وترك هاتفه.
وقالت الشرطة إن التحقيق ركز على خطيبة الرجل المفقود ورجل آخر، مع العثور على أدلة مهمة غير محددة في سيارتيهما ومنزليهما.
وأثناء فحص تحركات إحدى السيارات، عثرت الشرطة على صورة للتجوّل الافتراضي التقطت بواسطة سيارة تعمل على خرائط جوجل والتي ترسم خريطة للمنطقة.
أظهرت الصور شارعاً مهجوراً إلا من رجل ينحني على صندوق سيارة حمراء كانت بداخلها حقيبة أو أكياس بيضاء ضخمة. وأظهرت عدة صور أخرى من نفس السلسلة، بتاريخ أكتوبر 2024، صندوق السيارة مغلقًا ولا أحد في الشارع.
في الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على المرأة والرجل في البداية للاشتباه في قيامهما بالاختطاف، واكتشفت لاحقًا جذعًا بشريًا، يعتقد أنه للرجل المفقود، في قبر في مقبرة محلية في 11 ديسمبر الجاري.
وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال جاريا، مشيرة إلى أن صورة خرائط جوجل كانت مجرد واحدة من عدة أدلة في القضية.
في عام 2022، ساعدت صورة التجوّل الافتراضي على خرائط جوجل الشرطة الإيطالية في القبض على أحد كبار رجال المافيا ظل هاربًا منذ ما يقرب من 20 عامًا.

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المصدر: رويترز
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