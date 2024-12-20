ميزة جديدة من إنستجرام لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة إنستجرام عن إطلاق أداة جديدة لتحرير الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين وتمكينهم من إنتاج محتوى أكثر احترافية بسهولة وسرعة. تأتي هذه الإضافة كجزء من استراتيجيات الشركة لتطوير أدوات إبداعية تتماشى مع الاتجاهات الرقمية الحديثة.



مزايا الأداة الجديدة

توفر أداة تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي العديد من الميزات التي تم تصميمها لتلبية احتياجات صناع المحتوى، وتشمل:



اقتراحات تحرير ذكية: تتيح الأداة اقتراح مقاطع موسيقية، تأثيرات، وانتقالات بناءً على محتوى الفيديو.

تحليل المشاهد: تستخدم الأداة تقنية التعرف على المشاهد لتحليل محتوى الفيديو وتحديد أبرز اللحظات التي يمكن تحسينها أو إبرازها.



اقرأ آيضاً.. "إنستجرام" تطلق خاصية تحمي المستخدمين من المحتوى غير المرغوب



تحرير تلقائي: توفر إمكانية ترتيب المقاطع، ضبط الإضاءة، وإضافة التأثيرات بشكل تلقائي، مما يسهل على المستخدمين غير المحترفين تحرير مقاطع عالية الجودة.

تحويل النص إلى فيديو: يمكن للمستخدمين إدخال نصوص مكتوبة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء فيديو متكامل باستخدام عناصر بصرية وصوتية مناسبة.

الذكاء الاصطناعي لخدمة الإبداع

وأوضحت ميتا، الشركة المالكة لإنستجرام، أن الأداة الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى إمكانات إبداعية كانت تتطلب سابقًا أدوات متخصصة وخبرة تقنية. وبهذه الخطوة، تسعى المنصة إلى تمكين الأفراد من تحسين جودة المحتوى الذي يشاركونه على منصاتها بسهولة.



اقرأ أيضاً.. أدوات "ميتا" في الذكاء الاصطناعي.. آفاق جديدة في عصر الرقميات



تعزيز المنافسة في السوق

تأتي هذه الخطوة في ظل التنافس المتزايد بين منصات التواصل الاجتماعي لتقديم أدوات تحرير محتوى مبتكرة. تعتبر أداة تحرير الفيديو الجديدة إضافة استراتيجية لمواجهة التطبيقات الأخرى مثل تيك توك وسناب شات، التي تقدم أيضًا أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



الإطلاق والتوفر

تخطط إنستجرام لإطلاق الأداة بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، وستكون متاحة أولاً لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة قبل توسيع نطاقها عالميًا. سيتم دمج الأداة في واجهة المستخدم الحالية، مما يجعل الوصول إليها بسيطًا وسريعاً.