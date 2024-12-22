الأحد 22 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"ثريدز" تضيف خاصية جديدة لإعادة مشاركة الصور والفيديوهات

"ثريدز" تضيف خاصية جديدة لإعادة مشاركة الصور والفيديوهات
22 ديسمبر 2024 10:58

 أضافت خدمة التدوينات القصيرة ثريدز على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام  خاصية جديدة لإعادة مشاركة الصور والفيديوهات.
ميزات الخاصية الجديدة

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن  الخاصية الجديدة تتيح لمستخدمي ثريدز على منصة إنستجرام النقر على خيار جديد هو "استخدام الوسائط"، لإعادة مشاركة الصورة أو الفيديو مباشرة في منشور جديد، بدلا من من نشر الاقتباسات من المنشور الأصلي ثم إضافة التعليقات. كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة نصهم الخاص مع الصورة أو الفيديو، لكن ستظل الصورة أو الفيديو منسوبة إلى صاحب المنشور الأصلي.

وكشف آدم موسيري رئيس إنستجرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك عن الخاصية الجديدة في منشور على خدمة ثريدز، مشيرا إلى أن الخيار الجديد سيكون  "طريقة سريعة  لإضافة لمسات المستخدم المبتكرة إلى الصور المنتشرة" على منصة التواصل الاجتماعي.
كما أشار منشور آخر على حساب خدمة ثريدز إلى إن نسب صاحب الصورة أو الفيديو الأصلي سيظهر أعلى يسار الصورة أو الفيديو عند إعادة مشاركتها باستخدام خاصية "استخدام الوسائط".
طريقة الاستخدام
وللوصول إلى خيار "استخدام الوسائط"، يمكن للمستخدم الضغط لفترة طويلة على أي وسائط منشورة على ثريدز  سواء كانت صورا أو فيديوهات، أو النقر على زر إعادة النشر ليظهر  بعد ذلك خيار "استخدام الوسائط" كخيار جديد في النافذة المنبثقة أسفل "إعادة النشر" و"اقتباس". ومن المنتظر تعميم الخاصية الجديدة خلال فترة قصيرة لآن موسيري قال إنها ستكون متاحة لجميع مستخدمي إنستجرام وليست بشكل تجريبي لعدد محدود منهم.

أخبار ذات صلة
جوجل تطلق"Veo 2".. ثورة جديدة في عالم إنشاء الفيديو
"ميتا" تطلق أداة لكشف فيديوهات الذكاء الاصطناعي
المصدر: وكالات
الصور
الفيديوهات
ثريدز
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
هاني بلان: حكام النخبة يديرون «خليجي 26»
الرياضة
هاني بلان: حكام النخبة يديرون «خليجي 26»
اليوم 11:22
أنشيلوتي يتذكر «اللحظة المؤلمة» في «عام السعادة»!
الرياضة
أنشيلوتي يتذكر «اللحظة المؤلمة» في «عام السعادة»!
اليوم 11:19
«زيد ياس» يخطف الأضواء في سباق أبوظبي للخيول
الرياضة
«زيد ياس» يخطف الأضواء في سباق أبوظبي للخيول
اليوم 11:17
23 قتيلاً بحادثي تدافع في نيجيريا
الأخبار العالمية
23 قتيلاً بحادثي تدافع في نيجيريا
اليوم 11:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©