"ثريدز" تضيف خاصية جديدة لإعادة مشاركة الصور والفيديوهات

أضافت خدمة التدوينات القصيرة ثريدز على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام خاصية جديدة لإعادة مشاركة الصور والفيديوهات.

ميزات الخاصية الجديدة



وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة تتيح لمستخدمي ثريدز على منصة إنستجرام النقر على خيار جديد هو "استخدام الوسائط"، لإعادة مشاركة الصورة أو الفيديو مباشرة في منشور جديد، بدلا من من نشر الاقتباسات من المنشور الأصلي ثم إضافة التعليقات. كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة نصهم الخاص مع الصورة أو الفيديو، لكن ستظل الصورة أو الفيديو منسوبة إلى صاحب المنشور الأصلي.



وكشف آدم موسيري رئيس إنستجرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك عن الخاصية الجديدة في منشور على خدمة ثريدز، مشيرا إلى أن الخيار الجديد سيكون "طريقة سريعة لإضافة لمسات المستخدم المبتكرة إلى الصور المنتشرة" على منصة التواصل الاجتماعي.

كما أشار منشور آخر على حساب خدمة ثريدز إلى إن نسب صاحب الصورة أو الفيديو الأصلي سيظهر أعلى يسار الصورة أو الفيديو عند إعادة مشاركتها باستخدام خاصية "استخدام الوسائط".

طريقة الاستخدام

وللوصول إلى خيار "استخدام الوسائط"، يمكن للمستخدم الضغط لفترة طويلة على أي وسائط منشورة على ثريدز سواء كانت صورا أو فيديوهات، أو النقر على زر إعادة النشر ليظهر بعد ذلك خيار "استخدام الوسائط" كخيار جديد في النافذة المنبثقة أسفل "إعادة النشر" و"اقتباس". ومن المنتظر تعميم الخاصية الجديدة خلال فترة قصيرة لآن موسيري قال إنها ستكون متاحة لجميع مستخدمي إنستجرام وليست بشكل تجريبي لعدد محدود منهم.