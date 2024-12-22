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الترفيه

طفلة تنام ليلا على عتبة روضة أطفال لتضمن مكانا

روضة أطفال (أرشيفية)
22 ديسمبر 2024 17:33

ذكرت الشرطة في بلدة "أونا" الألمانية، اليوم الأحد، أن طفلة حريصة على ضمان مكان لها ضمن طابور من المنتظرين لدخول مركز محلي خاص برعاية الأطفال، تسللت من منزلها في منتصف الليل لتنام على عتبة روضة الأطفال.
ورغم ظروف الطقس الباردة والرطبة أيضا، وحتى بدون الاستعانة ببطانية تحميها من البرد القارس، استلقت الطفلة، البالغة أربعة أعوام، أمام روضة الأطفال انتظارا لموعد فتحها.
ولاحظت امرأة كانت تمر في الطريق، الطفلة عند الساعة 0530 صباحا، في واحدة من أطول ليالي العام وأشدها بردا، وأبلغت شرطة البلدة التي تقع إلى شرق مدينة دورتموند مباشرة.
وقد أعرب مسؤولو الشرطة عن دهشتهم. ولم يكن والدا الطفلة أقل اندهاشا عندما أيقظهما رجال الشرطة الذين جاءوا إلى باب منزلهما، وهم يصطحبون معهم الطفلة الصغيرة. 

المصدر: د ب أ
طفلة
روضة أطفال
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