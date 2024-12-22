«المنكوس» يواصل منافساته غداً على مسرح شاطئ الراحة

أبوظبي (وام)

يواصل برنامج «المنكوس» في موسمه الرابع منافساته غداً مع ثانية حلقات البث المباشر من البرنامج، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.

يشارك في الحلقة 6 نجوم من 3 دول هم: سليم بن كدح الراشدي من الإمارات، وذيب صالح المري، وعايض آل فارع العبيدي وعلي محمد وازع القحطاني، ومتعب بن محمد الصيعري من المملكة العربية السعودية، وسالم علي آل هضبان العجمي من الكويت، الذين سيقدمون روائعهم الصوتية أمام لجنة تحكيم البرنامج.

كانت نتائج درجات لجنة التحكيم في الحلقة المباشرة الأولى، أسفرت عن تأهّل راشد آل جميان المري من السعودية بعد حصوله على 57 درجة، وسلطان المري من الكويت الذي حقق 55 درجة.

وينتظر بقية النجوم سالم اليامي، ومرضي فهد آل سويدان، وأسامة بن عوضه آل جابر المري، من المملكة العربية السعودية، وحمد سالم بن ملهي المزروعي من الإمارات، تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس»، ليتأهّل اثنان منهم ويتابعان مسيرتهما نحو تحقيق اللقب.