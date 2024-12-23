ابتكار روبوت قابل للارتداء لمرضى الشلل النصفي

ابتكر باحثون من جمهورية كوريا روبوتاً خفيف الوزن قابل للارتداء، يمكنه مساعدة المصابين بالشلل النصفي على المشي وتخطي العوائق وصعود الدرج.

وقال فريق مختبر إكسوسكيلتون "الهيكل الخارجي" في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، إن هدفهم هو صنع روبوت يتكامل بسلاسة في الحياة اليومية للأفراد ذوي الإعاقة.

وعرض كيم سونج هوان، أحد أعضاء الفريق والذي يعاني من الشلل النصفي، النموذج الأولي الذي ساعده على المشي بسرعة 3.2 كيلومتر في الساعة وصعود مجموعة من السلالم واتخاذ خطوات جانبية للانزلاق والجلوس على مقعد.

ويصل وزن الروبوت، الذي أطلق عليه اسم "ووك أون سوت إف1"، إلى 50 كيلوجراما ويحتوي على 12 محركا إلكترونيا تحاكي حركات المفاصل البشرية أثناء المشي.

ولضمان توازن المستخدم أثناء المشي، تم تجهيز الروبوت بأجهزة استشعار على باطن القدمين وفي الجزء العلوي من الجسم، والتي تراقب 1000 إشارة في الثانية وتتوقع الحركات التي يرغب المستخدم في القيام بها.

وقال بارك جونج سو، أحد أعضاء الفريق، إن العدسات الموجودة في مقدمة الروبوت تعمل كعينين وتقوم بتحليل محيطه وتحديد ارتفاع السلالم واكتشاف العوائق للتعويض عن نقص القدرة الحسية للمستخدمين المصابين بالشلل النصفي الكامل.