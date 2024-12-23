الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة

«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
23 ديسمبر 2024 19:15

أبوظبي (الاتحاد)
يختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث يستقبل العام الجديد باحتفالية «فوق الخيال» وعروض الألعاب النارية على كورنيش أبوظبي المميز بواجهته الخلابة، حيث يتيح المهرجان فرصة مشاهدة أفضل عروض الألعاب النارية في أبوظبي هذا العام، والاستمتاع بالعدّ التنازلي الحماسي لاستقبال العام القادم، بينما تتألق السماء بعرض مذهلٍ من الألوان والأضواء والأشكال التي تعلن دخول العام الجديد. 

يقدم «مهرجان أم الإمارات» يوم 31 ديسمبر للجمهور أمسية غنائية يحييها النجم المصري محمد حماقي الذي كان قد أصدر مجموعة من الألبومات التي حصدت العديد من الجوائز منذ عام 2003، إضافة إلى العديد من التجارب الاحتفالية المشوّقة يوم 31 ديسمبر، وتتضمن الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية وباقة التجارب الترفيهية والأنشطة الفريدة. 

أخبار ذات صلة
«مهرجان أم الإمارات».. يعزز الروابط الاجتماعية
شرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

يمكن للزوار على اختلاف أعمارهم المشاركة بتجربة مجموعةٍ استثنائيةٍ من الأنشطة، وألعاب الكرنفال الشيقة، وغيرها من الألعاب الممتعة، فضلاً عن تذوق أشهى خيارات الطعام، والتي تحمل توقيع مجموعة مميزة من علامات المأكولات والمشروبات على المستويين المحلي والعالمي.

كما يقدّم مهرجان «أم الإمارات» اليوم، تذاكر دخول عام مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، موفّراً بذلك فرصة استثنائية للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بهذا الحدث الترفيهي العائلي الأكثر متعة وترفيهاً في المنطقة، ومشاهدة العروض الحيّة وورش العمل التفاعلية والأنشطة الرائعة لجميع الأعمار لاكتشاف مجموعة مميّزة من المأكولات والفنون، وتجارب المرح والترفيه للاحتفال بنهاية العام والاحتفاظ بصور وذكريات لا تنسى للاستفادة من عرض الدخول المجاني للأطفال دون سن 12 عاماً.

مهرجان أم الإمارات
العام الجديد
رأس السنة الميلادية
ألعاب نارية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
أبرز مواقع الألعاب النارية ليلة رأس السنة في دبي
علوم الدار
أبرز مواقع الألعاب النارية ليلة رأس السنة في دبي
اليوم 19:36
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تُطلق مبادرة «هوية أصيلة وإرث مستدام»
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تُطلق مبادرة «هوية أصيلة وإرث مستدام»
اليوم 19:24
«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
الترفيه
«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
اليوم 19:15
ساكا يفسد احتفالات أرسنال بـ «العكاز»
الرياضة
ساكا يفسد احتفالات أرسنال بـ «العكاز»
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©