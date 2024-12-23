«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث يستقبل العام الجديد باحتفالية «فوق الخيال» وعروض الألعاب النارية على كورنيش أبوظبي المميز بواجهته الخلابة، حيث يتيح المهرجان فرصة مشاهدة أفضل عروض الألعاب النارية في أبوظبي هذا العام، والاستمتاع بالعدّ التنازلي الحماسي لاستقبال العام القادم، بينما تتألق السماء بعرض مذهلٍ من الألوان والأضواء والأشكال التي تعلن دخول العام الجديد.

يقدم «مهرجان أم الإمارات» يوم 31 ديسمبر للجمهور أمسية غنائية يحييها النجم المصري محمد حماقي الذي كان قد أصدر مجموعة من الألبومات التي حصدت العديد من الجوائز منذ عام 2003، إضافة إلى العديد من التجارب الاحتفالية المشوّقة يوم 31 ديسمبر، وتتضمن الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية وباقة التجارب الترفيهية والأنشطة الفريدة.

يمكن للزوار على اختلاف أعمارهم المشاركة بتجربة مجموعةٍ استثنائيةٍ من الأنشطة، وألعاب الكرنفال الشيقة، وغيرها من الألعاب الممتعة، فضلاً عن تذوق أشهى خيارات الطعام، والتي تحمل توقيع مجموعة مميزة من علامات المأكولات والمشروبات على المستويين المحلي والعالمي.

كما يقدّم مهرجان «أم الإمارات» اليوم، تذاكر دخول عام مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، موفّراً بذلك فرصة استثنائية للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بهذا الحدث الترفيهي العائلي الأكثر متعة وترفيهاً في المنطقة، ومشاهدة العروض الحيّة وورش العمل التفاعلية والأنشطة الرائعة لجميع الأعمار لاكتشاف مجموعة مميّزة من المأكولات والفنون، وتجارب المرح والترفيه للاحتفال بنهاية العام والاحتفاظ بصور وذكريات لا تنسى للاستفادة من عرض الدخول المجاني للأطفال دون سن 12 عاماً.