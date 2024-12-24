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الترفيه

حكم نهائي في قضية الممثل أليك بالدوين

الممثل الأميركي أليك بالدوين (يسار) يحضر محاكمته
24 ديسمبر 2024 09:41

انتهت قضية جنائية في نيو مكسيكو ضد الممثل أليك بولدوين تتعلق بإطلاق نار أسقط قتيلة في موقع تصوير فيلمه "راست" عام 2021، مع تخلي المدعية العامة عن الاستئناف على رفض القضية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الأولى أن المدعية العامة الخاصة كاري موريسي سحبت الاستئناف.
وقال لوك نيكاس وأليكس سبيرو محاميا بالدوين في بيان إن "قرار سحب الاستئناف هو التأكيد النهائي على ما قاله أليك بولدوين ومحاموه منذ البداية، كانت هذه مأساة لا توصف لكن أليك بولدوين لم يرتكب أي جريمة".

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كان قاض في نيو مكسيكو قد رفض تهمة القتل الخطأ ضد بولدوين في يوليو، وأيد ما دفع به محامي الممثل بأن موريسي ومكتب قائد الشرطة أخفيا أدلة حول مصدر الذخيرة الحية التي أودت بحياة مصورة فيلم "راست" هالينا هاتشينز عام 2021.

وقال مكتب الادعاء المحلي إنه لا يزال يرفض بشدة قرار القاضي برفض الدعوى ضد بولدوين.
لكن سحب الاستئناف على هذا القرار جاء بعد أن أبلغ مكتب المدعي العام موريسي بأنه "لا ينوي متابعة الاستئناف بشكل شامل نيابة عن الادعاء المحلي"، بحسب البيان.

توفيت هاتشينز عندما وجه بالدوين مسدسا نحوها في أثناء الاستعداد للتصوير في موقع قرب سانتا في. وانطلقت ذخيرة حية من المسدس أدخلتها عن طريق الخطأ رئيسة إدارة الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز. وأدينت جوتيريز بتهمة القتل الخطأ في مارس  وحُكم عليها بعد شهر.

المصدر: وكالات
القضاء
أليك بالدوين
نيو مكسيكو
هوليوود
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