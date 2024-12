مرصد إماراتي يشارك في تحديد مدة دوران كويكبات حول نفسها

تمكن مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، ومن خلال تعاون عالمي مع مراصد فلكية مختلفة بإشراف "الجمعية الفلكية الملكية البريطانية"، من تحديد مدة دوران بعض الكويكبات حول نفسها.

وقد جرى الرصد باستخدام تلسكوب المرصد الرئيس البالغ قطره 14 إنش، حيث تم تحديد عدد من الكويكبات لرصدها، وقام مرصد الختم بالاشتراك مع مراصد عالمية برصدها لعدة أيام متتالية، وبعد عملية الرصد تم تحديد المدة الدورانية لكل كويكب.

ومن الكويكبات التي تم رصدها الكويكب (5203 PAVAROTTI) والذي وجد أنه يدور حول نفسه مرة كل 6.93 ساعة، والكويكب (2032 Ethel) الذي يدور حول نفسه مرة كل 48.2 ساعة، والكويكب (4510 Shawna) الذي يدور حول نفسه مرة كل 47.93 ساعة، والكويكب (2821 Slavka) الذي يدور حول نفسه مرة كل 202.5 ساعة، والكويكب (1987 UP2) الذي يدور حول نفسه مرة كل 600.4 ساعة.

وتكمن أهمية التعاون العالمي في مثل هذا النوع من الأرصاد، بأن بعض الكويكبات تكون مدة دورانها حول نفسها طويلة أو من مضاعفات اليوم الواحد، مما يصعب إمكانية إيجاد المدة الدورانية من خلال رصد من موقع واحد، فالرصد من مواقع متباعدة ومختلفة يسهل إيجاد المدة الدورانية للكويكب، وقد يصاحب هذا النوع من الأرصاد اكتشافات علمية ذات أهمية، مثل اكتشاف حلقات أو أقمار للكويكبات المرصودة، وبالفعل أظهرت نتائج إحدى أرصاد الكويكبات المذكورة نمطا غريبا لتغير اللمعان، وما زالت الأبحاث جارية لمعرفة سبب ذلك النمط، وقد كانت الأرصاد الإماراتية هي أول من لاحظ هذا النمط ونبهت بقية الراصدين له.

وتتمثل عملية الرصد بتصوير الكويكب مجموعة صور متتالية لمدة عدة ساعات وعبر ليالي متعددة، ومن ثم يتم تحليل كل صورة على حدة، ويتم قياس شدة لمعان الكويكب في كل واحدة من هذه الصور، وبعد التحليل يلاحظ اختلاف لمعان الكويكب بشكل دوري، وسبب هذا الاختلاف هو دوران الكويكب حول نفسه، وذلك لأن شكل الكويكبات الصغيرة غير منتظم، ومع دورانها حول نفسها تختلف نسبة عكسها لأشعة الشمس، وبالتالي يختلف لمعانها الظاهري كما نراه من الأرض، ومن خلال تحديد الزمن الدوري للاختلاف يتم معرفة مدة دوران الكويكب حول نفسه.

وقد نتج عن هذه الأرصاد نشر بحث علمي في المجلة العلمية (The Minor Planet Bulletin)، في عدد شهر يناير- مارس 2025 م، وذلك بعنوان:

Lightcurve and Rotation Period Analysis of 1908 Pobeda, 2168 Swope, and 5203 Pavarotti



ويعرض البحث نتائج أرصاد الكويكبات التي تمت من خلال 11 مرصدا عالميا، كان مرصد الختم الفلكي أحدها، ويبين المنحنى الضوئي لكل كويكب تم رصده مع توضيح المدة الدورانية لكل كويكب.