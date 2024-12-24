الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تجارب استثنائية تزيِّن مهرجان الشيخ زايد

تجارب استثنائية تزيِّن مهرجان الشيخ زايد
25 ديسمبر 2024 01:31

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
تجارب ترفيهية استثنائية يقدمها مهرجان الشيخ زايد لزواره في منطقة الوثبة بأبوظبي، والتي تمزج بين العروض الفنية الحية، بمشاركة فناني أداء محليين وعالميين، بالإضافة إلى الكثير من الألعاب والأنشطة الخاصة بالأطفال، والتي تجمع العائلة ضمن أجواء من البهجة من مختلف الجنسيات والأعمار.
تنوع ثقافات
ووسط هذه الأجواء المفعمة بالبهجة، يشيد الزوار بالعروض الموسيقية الحية، حيث أكد أحمد رشدان أنه يستمتع طوال اليوم خلال زيارته للمهرجان بالفنون الشعبية والتراثية التي تعكس تنوع ثقافات الدول المشاركة، وأجنحة الدول التي تتيح تجربة ثقافات مختلفة من خلال العروض الحية والموسيقية والرقصات الفلكلورية التي تعبر عن حضارات كل بلد، إلى جانب عروض «نافورة الإمارات» التي تُبهر الزوار بتصاميمها الإبداعية، والتي تقدم على مسرحها المجهز بأحدث التقنيات، العديد من العروض الموسيقية المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى فقرات السيرك التفاعلية.

أنشطة تراثية
ويرى حمدان القبيسي أن مهرجان الشيخ زايد يتميز بالعديد من الأنشطة التراثية المتنوعة، مثل السوق الشعبي الذي يستعرض التراث الإماراتي من خلال عرض المنتجات والحرف اليدوية، والأطعمة التقليدية، والعروض الثقافية، إلى جانب الفرق الإماراتية للفنون الشعبية، التي تقدم عروضاً تراثية فلكلورية تروي قصص الإمارات وتقاليدها العريقة.
ألعاب متنوعة
وتشهد منطقة الألعاب استقطاب عدد كبير من محبي المغامرات والألعاب الإلكترونية وتجارب الواقع الافتراضي التي تصطحب الزوار في رحلة عبر الزمن. هذا ما أكده الطفل حمد عزت الذي يعشق المغامرات والألعاب الافتراضية، مشيداً بتجربة «الهليكوبتر» المستحدثة في المهرجان، والتي تقدم تجربة قيادة الطائرة عن طريق الواقع الافتراضي. وعبّر الطفل منصور صلاح عن سعادته بالمشاركة في المركز الترفيهي الرياضي بالمهرجان الذي يشتهر بتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات المليئة بالطاقة والنشاط، ويعتبر وجهة مثالية لعشاق القفز على الترامبولين والرياضات الحركية. 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة
«دانة الإمارات» تطبّق برنامجاً دولياً معتمداً للسلامة

مهارات
تجربة ترفيهية شاملة يقدمها المهرجان وتناسب مختلف الأعمار، وعلى مسرح الأطفال تقدَّم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والعروض والسحوبات والمسابقات التي تعزز المهارات في شتى المجالات. ويشهد المسرح يومياً حضوراً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من الأطفال والعائلات، حيث أوضحت سما فلاح أن المهرجان يوفر تجربة ترفيهية عائلية بامتياز من خلال المسرح والمناطق المخصصة للأطفال، والتي تشتمل على أنشطة تعليمية وترفيهية، مثل ورش العمل الفنية والتجارب التفاعلية، وعروض المسرحيات الكرتونية والشخصيات المحببة ضمن أجواء من السعادة.
استدامة بيئية
وتشهد محمية النوادر حضوراً لافتاً يومياً من محبي الحيوانات والطيور النادرة، حيث أشارت سوسن ربيع إلى أنها تعيش تجربة فريدة في هذه الوجهة المائية بأسرار الحياة البرية والمائية، عبر فعالياتها وأنشطتها المتجددة، وتتيح فرصة التعرف على مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور النادرة، ما يعزز ثقافة الاستدامة البيئية. 

المطعم الطائر
تجربة فريدة ومبتكرة تتيح للزوار تناول الأطعمة والمشروبات على ارتفاع شاهق، في أجواء استثنائية، ما يوفر إطلالات رائعة على الفعاليات والأنشطة المختلفة بساحات المهرجان، وتضيف هذه التجربة لمسة من المغامرة، ما يجعلها وجهة مميزة تعزز من تجربة الزوار بشكل استثنائي.
7 مهرجانات
يشهد مهرجان الشيخ زايد في دورته الحالية، استحداث 7 مهرجانات تقام للمرة الأولى داخل ساحاته وأجنحته، بينها: «احتفالات عيد الاتحاد» الذي انطلق 22 نوفمبر واستمر حتى 5 ديسمبر، «الطفل والشخصيات الكرتونية»، «رأس السنة - الأضواء والليزر»، «الفنون والزهور والنباتات»، «شرق آسيا»، «المأكولات والحلويات»، «رمضان - شهر الخير». 
«سيام براديس»
يتيح سوق الوثبة العائم الجديد «سيام براديس»، المقام لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان المستحدثة، رحلة إلى أجواء وثقافة تايلاند، ويقدم أنشطة ومنتجات آسيوية متنوعة، وتجربة تسوق استثنائية، وأنشطة وعروضاً متنوعة، بالإضافة إلى تجربة تذوق الأكلات الآسيوية، عبر الزوارق والقوارب المائية.

مهرجان الشيخ زايد
الترفيه
الوثبة
أبوظبي
الأطفال
الموسيقى
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع متمثلة في كسوة الشتاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة
25 ديسمبر 2024
صورة التقطتها طائرة بدون طيار للعاصمة السورية دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: نساند الشعب السوري ونرفض التطرف والانتقام
25 ديسمبر 2024
المسجد الأموي في سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر وطني جامع للسوريين خلال أيام
25 ديسمبر 2024
اعصار الفلبين
الأخبار العالمية
كوارث طبيعية غير مسبوقة في 2024
25 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©