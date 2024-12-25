ليلى علوي.. «محتالة» في «المستريّحة»

محمد قناوي (القاهرة)

تلعب ليلى علوي بطولة فيلم «المستريّحة»، بشكل جديد تقدمه للمرة الأولى، حيث تؤدي دور محتالة وتتنكر في شخصيتها الحقيقية واسمها، اعتماداً علي الشبه بينها وبين «الشخصية». كشفت ليلى عن أن الفيلم من المنتظرعرضه في يناير المقبل ضمن موسم رأس السنة، وتقدم خلاله دور سيدة أعمال تدعى «شاهيناز»، لديها 4 أبناء، وتحتال على المحيطين بها، وتستغل المحتالة الشبه بينهما وتدخل في صراع للحصول على قطعة ألماس بمساعدة أبنائها.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ومصطفى غريب، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ضمن العديد من المفارقات. وقالت ليلى علوي إنها ستشارك في موسم الرياض هذا العام بمسرحية «مشيرة الخطيرة»، لمدة 5 أيام خلال ديسمبر الجاري، وتقدم خلالها دور محترفة سرقة آثار، تخطط بعد خروجها من السجن، لاستعادة تمثال فرعوني، دفنته في أرض مهجورة قبل ضبطها، لكنها تفاجأ بأن الأرض أقيم عليها مدرسة، فتتظاهر بأنها معلمة، ويُشارك في بطولة المسرحية بيومي فؤاد، سليمان عيد، إيمان السيد، وإبرام نشأت.

كما تستعد ليلى لتصوير فيلم بعنوان «ماما حلوة» إخراج عمرو صلاح، بمشاركة بيومي فؤاد، في سابع لقاء بينهما، وبررت ليلى تقديمها لأعمال كوميدية في الآونة الأخيرة، بسبب العروض التي تتلقاها وتنال إعجابها، والأمر ليس مقصوداً، وما يهمني في أي عمل أن تكون عناصره الفنية جيدة، من الفكرة والتناول وفريق العمل، لتقديم مشروع متميز يجذب الجمهور.

وأوضحت ليلى أن غيابها عن موسم دراما رمضان 2025، جاء بعدما درست كل العروض بعناية، ولم تجد عملاً يرضيها، ويحمل إضافة لها.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية فيلم «آل شنب» الذي تم طرحه مؤخراً، فيما تنتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر» على إحدى المنصات الرقمية.

