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حرارة «قياسية» في اليابان

حرارة «قياسية» في اليابان
26 ديسمبر 2024 00:58

طوكيو (وام)

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أظهرت أرقام أولية صادرة عن وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، أمس الأول، أن متوسط ​​درجة الحرارة في اليابان خلال عام 2024 من المرجح أن يصل إلى أعلى مستوى قياسي للعام الثاني على التوالي.
وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن متوسط درجة الحرارة حتى نوفمبر الماضي كان أكثر دفئاً بمقدار 1.64 درجة مئوية من المتوسط السنوي لفترة 30 عاماً حتى عام 2020، مسجلاً أعلى مستوى منذ أن بدأت وكالة الأرصاد الجوية في إصدار البيانات عام 1898، وأعلى من متوسط العام الماضي، الذي تجاوز المتوسط بمقدار 1.29 درجة مئوية.

وكالة الأرصاد الجوية في اليابان
درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة
درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
اليابان
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