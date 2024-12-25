العجلة العملاقة.. رحلة لاستكشاف جمال أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تُعد «العجلة العملاقة» واحدة من أبرز المعالم الترفيهية التي تجذب زوار «مهرجان أم الإمارات»، الذي يُقام سنوياً على كورنيش أبوظبي، مقدماً باقة من الفعاليات العائلية التي تجمع بين الترفيه، الإبداع، والتعليم؛ بهدف تعزيز الروابط الأسرية وتشجيع التفاعل المجتمعي في بيئة مليئة بالتشويق ضمن مناطقه الـ4 «الترفيه»، «التسلية»، «التشويق»، و«التسوق والتذوق».



تجربة ممتعة

«العجلة العملاقة» التي تقام للمرة الأولى في النسخة الثامنة من «مهرجان أم الإمارات» في «منطقة التسلية»، هي تجربة ممتعة لمختلف الأعمار، حيث تتيح للزوار رؤية مذهلة لأفق العاصمة أبوظبي، بما في ذلك الكورنيش وشواطئه الخلابة، ويبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار وهي مجهزة بمقصورات مريحة ومغلقة لضمان أمان الركاب، وتتسع كل مقصورة لعائلة مكونة من 6 أشخاص، ما يجعلها تجربة مثالية للأسر.



استكشاف الجمال

تأخذ «العجلة العملاقة» المقامة في منطقة «الترفيه» بالمهرجان الزوار في رحلة ممتعة، ضمن أجواء شتوية خلابة، بحسب ما أكدته أميرة عبد الله المزروعي، مدير تطوير المهرجانات في مكتب فعاليات أبوظبي - «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، وقالت: يتماشى استحداث فعالية «العجلة العملاقة» مع رؤية «مهرجان أم الإمارات»، الذي يهدف إلى تقديم أنشطة متنوعة تُلهم الزوار وتجمع بين الترفيه والتثقيف، فمن خلال هذه التجربة، يتمكن الزوار من استكشاف جمال العاصمة أبوظبي، والاحتفاء بروحها المميزة في بيئة مليئة بالبهجة والمرح.



نقطة جذب

أشاد عدد من الزوار بتجربة «العجلة العملاقة»، حيث أكد أحمد رشدان أنها وجهة تصوير مميزة، وتُعد موقعاً مثالياً لالتقاط الصور التذكارية مع العائلة والأصدقاء، ما يجعلها نقطة جذب كبيرة للزوار الراغبين في توثيق لحظاتهم الخاصة.



موقع مثالي

من ناحيتها، وصفت سوسن صلاح تجربة «العجلة العملاقة» بالفريدة، خصوصاً أنها تمنح الركاب فرصة للاستمتاع بمشاهدة أبوظبي من منظور مختلف تماماً، ما يعزز تجربة المهرجان برؤية بانورامية خلابة، منوهة بأنه، بفضل تصميمها الآمن، تُعتبر العجلة العملاقة من أبرز الفعاليات المناسبة للأطفال والكبار على حد سواء، ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات.



«فوق الخيال»

يواصل «مهرجان أم الإمارات» تقديم فعاليات استثنائية تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، تحت شعار «فوق الخيال»، حيث تستقطب «منطقة التسلية» الزوار يومياً، لما تحتويه من أنشطة ترفيهية ومعالم فريدة تثير الفضول والمتعة لدى الجمهور من مختلف الأعمار، بما فيها «متحف فوق الخيال» لالتقاط أجمل الصور واللحظات في رحلة عبر الفضاء، والقفز عبر سديم الأحلام «دريم نيبولا»، واكتشاف بوابات الزمن في «المختبر الفضائي»، و«المسار السماوي» المذهل، كما يمكن للعائلات اصطحاب أطفالهم لحضور عروض مشوقة على «مسرح العروض الكرتونية» والذي يُقدم 4 عروض يومياً، مما يتيح للأطفال مشاهدة شخصياتهم الكرتونية المفضلة، مثل «بلووي»، «نمبر بلوكس»، «فلفول»، «ميراكولوس» و«مستر بين».



ذكريات سعيدة

تُعتبر «العجلة العملاقة» في «مهرجان أم الإمارات» رمزاً للابتكار والترفيه، وهي تجربة لا تُنسى تعكس روح المهرجان وأهدافه في تعزيز التواصل بين الناس، وتوفير ذكريات سعيدة للزوار من مختلف الجنسيات والأعمار.