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الترفيه

فيلم «Armor».. «دِرع»

لقطة من الفيلم
27 ديسمبر 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد النجاح الذي حققه في الجزء الرابع من سلسلة (Expendables)، يعود الممثل العالمي سيلفستر ستالون في نهاية الموسم السينمائي لهذا العام، ليقدم فيلمه الجديد «دِرع» - Armor، الذي يعرض في السينما المحلية، ويمزج بين الدراما والأكشن، ومن بطولة جوش ويجينز، داش مايهوك، جاسون باتريك، لاني ستيبينج وإيرين أونبي، وتأليف أدريان سبيكيرت وكوري تود هيوز، ﺇﺧﺮاﺝ جوستين روث.

حراس أمن
يعمل أب وابنه (جيمس وكيسي)، كحارسي أمن لشركة شاحنات مدرعة، وتبدأ المشاهد الأولى للفيلم وهما يقودان شاحنة مدرعة خلال إحدى مهامهما لتسليم طرد غامض، وفجأة تهاجم الشاحنة إحدى العصابات، التي أصبحت محاصرة على أحد جسور المدينة، ويظهر قائد العصابة الذي يلعب دوره سلفستر ستالون برفقة طاقمه، حيث ينجحون في محاصرة الأب وابنه داخل الشاحنة من أجل الاستيلاء على الطرد. 

مواجهة خطيرة
وعلى الرغم من محاولة الأب وابنه استدعاء حراس الأمن للحصول على الدعم، استمر فريق العصابة في مطاردتهما بأسلحة متنوعة للقضاء عليهما، ووسط هذا الهجوم يكتشف الأب وابنه أن الطرد يحتوي على أموال طائلة وصناديق من الذهب، مما يدفعهما للتعاون والتصدي لأفراد العصابة في مواجهة خطيرة مليئة بمشاهد الأكشن والتشويق.

تضحية
وسط هذا الهجوم العنيف، يعيش الأب في حالة من الخوف جراء تعرض ابنه للخطر خصوصاً بعد إصابته، وتعود به الذاكرة إلى الوراء حيث فقد زوجته في حادث سير، وهو لا يريد أن يفقد ابنه أيضاً، وضمن مشاهد درامية تستعرض قيم التضحية العائلية، يقرر الأب خوض معركة ضد قائد العصابة وفريقه، من أجل إنقاذ ابنه وضمان بقائهما على قيد الحياة.

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