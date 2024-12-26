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الترفيه

رزان جمال.. «أميرة» في عصر المماليك

رزان جمال
26 ديسمبر 2024 19:03

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تخوض الممثلة اللبنانية رزان جمال، أول تجربة بطولة نسائية مطلقة لها من خلال فيلم «أسد أسود»، الذي يجمعها بالممثل المصري محمد رمضان، وتدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، وتحديداً في عام 1280م، التي واكبت فترة انتفاضة الأرقاء، وتُجسد رزان شخصية أميرة تقع في حب قائدالانتفاضة، إخراج محمد دياب.
كما تشارك رزان جمال في بطولة مسلسل «القدر»، النسخة المعربة من الدراما التركية «لعبة القدر»، بجانب قصي خولي وديمة قندلفت، وتقدم فيه شخصية فتاة ريفية تواجه تحديات اجتماعية تعكس واقع الكثير من النساء العربيات، في معالجة درامية تعيد صياغة القصة الأصلية التي عُرضت في تركيا عام 2014، وتتناول النسخة العربية قضايا مهمة مثل الضغوط الأسرية والمجتمعية التي تؤثر على النساء في المنطقة.
تواصل رزان تعزيز مكانتها كممثلة عربية.

 

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