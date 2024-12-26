علي ربيع.. مدرّس «الصفا الثانوية بنات»

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل علي ربيع حضوره السينمائي، حيث يقوم حالياً بتصوير فيلم جديد بعنوان «الصفا الثانوية بنات»، الذي يدور في إطار كوميدي، وقال إنه يجسد فيه شخصية مدرس في مدرسة ثانوية للبنات، ويواجه العديد من المواقف الصعبة ويتعامل معها بهدوء ولا مبالاة الأمر الذي يسبب حيرة لكل من يعرفه.

يشارك في البطولة محمد ثروت وأوس أوس وهالة فاخر وسارة الشامي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وقد تعاقد ربيع على بطولة فيلم آخر بعنوان «الساحل الشرير» الذي يرصد عدداً من القضايا، ويبدأ تصويره قريباً، وقال إن ارتباطه بأعمال سينمائية حال من دون تواجده في سباق رمضان منذ قدم مسلسل «أحسن أب» عام 2021، مع العلم أنه قدم العام الماضي على إحدى المنصات مسلسل «نصي التاني».

وكان علي ربيع قد قدم عدداً من الأفلام الكوميدية، منها «بعد الشر» و«زومبي» و«أحمد نوتردام»، وآخرها «عالماشي» الذي جسد فيه شخصية شاب كسول اكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر.