«مهرجان الشيخ زايد».. تجربة ثقافية وترفيهية استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة الثقافية والترفيهية التي تجذب الزوار من جميع الأعمار، حيث يحتفي المهرجان بالموروث الثقافي الإماراتي والعالمي من خلال عروض فنية، حفلات غنائية، وفعاليات خاصة تستعد لاستقبال العام الجديد 2025.

وتتواصل التحضيرات للاحتفال بالعام الجديد 2025، حيث يقدم المهرجان برامج حافلة بالأحداث والعروض المبهرة، من بينها: عروض الألعاب النارية حيث سيتم إطلاق أكبر عرض للألعاب النارية في المنطقة باستخدام تقنيات حديثة تضيء سماء الوثبة بألوان زاهية وأشكال مذهلة، إضافة إلى عروض الدرون والليزر بمشاركة أكثر من 6000 طائرة درون تشكل لوحات فنية مبهرة، إلى جانب عرض ليزر ضخم يضفي أجواءً ساحرة على الاحتفالات، مع عروض نافورة الإمارات التي تقدم عروضاً مائية متزامنة مع الموسيقى والأضواء لتوفير تجربة بصرية استثنائية.



«ليالي الوثبة»

وضمن سلسلة حفلات «ليالي الوثبة»، تحيي الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائياً مميزاً يوم 28 ديسمبر 2024، على المسرح الرئيسي، ويعتبر هذا الحفل فرصة لمحبي الطرب الأصيل للاستمتاع بأمسية ساحرة ضمن أجواء المهرجان الفريدة، ويُذكر أن حفلات «ليالي الوثبة» تستضيف نخبة من أبرز الفنانين العرب، مما يضيف إلى رونق المهرجان وأهميته كوجهة ترفيهية بارزة.

كما يوفر المهرجان العديد من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتشمل الأسواق التراثية والعالمية المستوحاة من التراث الإماراتي والعالمي، والمساحات الترفيهية للأطفال.



خليفة للأعمال الإنسانية

من جهة أخرى، يشهد جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في «مهرجان الشيخ زايد»، انطلاق معرض السوق التجاري الشامل يوم 27 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى الأول من يناير من العام الجديد، ويضم السوق مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة التي تقدمها العديد من المحلات التجارية، مع تقديم عروض خاصة وتخفيضات كبرى على جميع المنتجات.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز مفهوم التسوق الشامل الذي يوازن بين الجودة والتنوع مع توفير تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع من زوار المهرجان، وتشمل المنتجات المعروضة: الملابس والأزياء، الأدوات المنزلية والكهربائية، المنتجات الغذائية، العطور والأكسسوارات.



تلاحم مجتمعي

وصرّح علي السويدي، مدير مشاريع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، قائلاً «إن الهدف من إقامة هذه الفعالية وغيرها في مهرجان الشيخ زايد هو تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال توفير تجربة زيارة شاملة وممتعة، كما أن السوق التجاري الشامل يعد امتداداً لجهود المؤسسة في دعم الأسر والفئات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة لزوار المهرجان عبر توفير سلع متنوعة بأسعار مخفّضة».

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بهدف دعم المجتمع الإماراتي وتحسين مستوى المعيشة، كما يواصل جناح المؤسسة تقديم أنشطة مميزة تعزز الحرف التقليدية الإماراتية وتعرّف بالمأكولات الشعبية، مساهمة في الحفاظ على التراث الوطني.

جدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان الشيخ زايد تستمر حتى 28 فبراير 2025، ويفتح أبوابه يومياً لاستقبال الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.