الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ناسا» تكشف عن مصير مركبة فضائية تابعة لها اقتربت من الشمس

«ناسا» تكشف عن مصير مركبة فضائية تابعة لها اقتربت من الشمس
27 ديسمبر 2024 14:04

 قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) اليوم الجمعة إن المسبار الشمسي باركر «آمن» ويعمل بشكل طبيعي، بعد أن نجح في إتمام الاقتراب من أقرب نقطة يصل إليها أي جسم من صنع الإنسان للشمس.
مرت المركبة الفضائية على بعد 6.1 مليون كيلومتر من سطح الشمس في 24 ديسمبر، وحلقت في الغلاف الجوي الخارجي للشمس، والذي يسمى الهالة الشمسية، في مهمة لمساعدة العلماء على معرفة المزيد عن أقرب نجم إلى الأرض.
وذكرت ناسا أن فريق العمليات في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في ماريلاند تلقى إشارة من المسبار قبل منتصف ليل أمس الخميس.
وأضافت أن من المتوقع أن ترسل المركبة الفضائية بيانات قياس مفصلة عن حالتها في أول يناير.
وقالت ناسا على موقعها الإلكتروني إن المركبة الفضائية تحركت بسرعة تصل إلى 692 ألف كيلومتر في الساعة وتعرضت لدرجات حرارة تصل إلى 982 درجة مئوية.
وذكرت أن مسبار باركر الشمسي سيأخذ قياسات للشمس عن قرب في هذه الدراسة بما سيساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية ارتفاع حرارة المواد في هذه المنطقة إلى ملايين الدرجات.
وأُطلق مسبار باركر الشمسي في عام 2018 وكان يقترب تدريجياً من الشمس عن طريق التحليق بالقرب من كوكب الزهرة كي تسحبه جاذبية الكوكب إلى مدار أضيق مع الشمس.

 

أخبار ذات صلة
«ناسا» تقترب من الشمس
في إنجاز تاريخي لم يُسبق.. مسبار يسجل اقتراباً قياسياً من الشمس
المصدر: رويترز
محطة الفضاء الدولية
ناسا
الشمس
آخر الأخبار
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
الرياضة
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
اليوم 15:30
الخطوط الأذربيجانية تعلّق رحلاتها إلى 7 مدن بعد حادث تحطم الطائرة
الأخبار العالمية
الخطوط الأذربيجانية تعلّق رحلاتها إلى 7 مدن بعد حادث تحطم الطائرة
اليوم 15:26
كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة
الأخبار العالمية
كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة
اليوم 15:23
الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق
الأخبار العالمية
الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق
اليوم 15:07
السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
الرياضة
السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©