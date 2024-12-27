وفاة الكاتبة الباكستانية سيدوا عن 86 عاما

توفيت عن 86 عاما في هيوستن بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، الكاتبة الباكستانية بابسي سيدوا، وفق ما أفادت به ابنة المؤلِّفة التي عُرفت برواياتها عن تقسيم الهند البريطانية.

وُلِدَت بابسي سيدوا في 11 أغسطس 1938 في كراتشي، ونشأت في لاهور، وهي مدينة تقع عند الحدود الهندية تدور فيها أحداث عدد من رواياتها.

كانت بابسي سيدوا أول باكستانية تكتسب شهرة بفضل مؤلفاتها المكتوبة بالإنكليزية، ممهدّة بذلك الطريق لجيل معاصر من الكتّاب الباكستانيين باللغة الإنكليزية.

وتُعَدّ "كراكينغ إنديا" Cracking India، روايتها الأكثر شهرة، وهي مستوحاة من ذكريات طفولتها، وتتمحور على قصة فتاة تعاني شلل الأطفال كما كانت بابسي سيدوا نفسها، خلال مرحلة تقسيم الهند البريطانية عام 1947 بين الهند وباكستان، والنزاعات التي أعقبت ذلك.

وأدرجت محطة "بي بي سي" البريطانية هذا الكتاب في قائمتها عام 2019 للروايات المئة الأكثر إلهاما.

واقتُبِس من رواية "كراكينغ إنديا" لاحقا فيلم سينمائي عام 1998، من بطولة النجمين البوليووديين عامر خان ونانديتا داس.

وكتبت بابسي سيدوا أيضا "ذي كرو إيترز" The Crow Eaters عام 1978.

وهاجرت بابسي سيدوا إلى الولايات المتحدة، حيث زاولت التدريس في مؤسسات عدة للتعليم العالي من بينها جامعتا كولومبيا وهيوستن.

وحصلت مؤلفات سيدوا على عدد من الجوائز، ومنها وسام "ستارة امتياز"، وهو ثالث أعلى وسام مدني في دولة باكستان، وجائزة "مونديلو" للكتاب الأجانب عام 2007.

وأدى تقسيم شبه القارة الهندية في نهاية الإمبراطورية البريطانية إلى ولادة باكستان والهند في 14 و15 أغسطس 1947.