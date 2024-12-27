الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة الكاتبة الباكستانية سيدوا عن 86 عاما

الكاتبة الباكستانية الراحلة بابسي سيدوا
27 ديسمبر 2024 17:18

توفيت عن 86 عاما في هيوستن بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، الكاتبة الباكستانية بابسي سيدوا، وفق ما أفادت به ابنة المؤلِّفة التي عُرفت برواياتها عن تقسيم الهند البريطانية.
وُلِدَت بابسي سيدوا في 11 أغسطس 1938 في كراتشي، ونشأت في لاهور، وهي مدينة تقع عند الحدود الهندية تدور فيها أحداث عدد من رواياتها.
كانت بابسي سيدوا أول باكستانية تكتسب شهرة بفضل مؤلفاتها المكتوبة بالإنكليزية، ممهدّة بذلك الطريق لجيل معاصر من الكتّاب الباكستانيين باللغة الإنكليزية.
وتُعَدّ "كراكينغ إنديا" Cracking India، روايتها الأكثر شهرة، وهي مستوحاة من ذكريات طفولتها، وتتمحور على قصة فتاة تعاني شلل الأطفال كما كانت بابسي سيدوا نفسها، خلال مرحلة تقسيم الهند البريطانية عام 1947 بين الهند وباكستان، والنزاعات التي أعقبت ذلك.
وأدرجت محطة "بي بي سي" البريطانية هذا الكتاب في قائمتها عام 2019 للروايات المئة الأكثر إلهاما.
واقتُبِس من رواية "كراكينغ إنديا" لاحقا فيلم سينمائي عام 1998، من بطولة النجمين البوليووديين عامر خان ونانديتا داس.
وكتبت بابسي سيدوا أيضا "ذي كرو إيترز" The Crow Eaters عام 1978.
وهاجرت بابسي سيدوا إلى الولايات المتحدة، حيث زاولت التدريس في مؤسسات عدة للتعليم العالي من بينها جامعتا كولومبيا وهيوستن.
وحصلت مؤلفات سيدوا على عدد من الجوائز، ومنها وسام "ستارة امتياز"، وهو ثالث أعلى وسام مدني في دولة باكستان، وجائزة "مونديلو" للكتاب الأجانب عام 2007.
وأدى تقسيم شبه القارة الهندية في نهاية الإمبراطورية البريطانية إلى ولادة باكستان والهند في 14 و15 أغسطس 1947.

أخبار ذات صلة
الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 16 إرهابياً
رحيل رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ عن 92 عاما
المصدر: آ ف ب
كاتبة
باكستان
وفاة
آخر الأخبار
شفيونتيك لا تتوقع الاستئناف ضدها!
الرياضة
شفيونتيك لا تتوقع الاستئناف ضدها!
اليوم 19:20
أونيون برلين ينفصل عن مدربه لسوء النتائج
الرياضة
أونيون برلين ينفصل عن مدربه لسوء النتائج
اليوم 19:14
كلب مدرب يبحث عن ناجين تحت ركام طائرة أذربيجان المنكوبة
الأخبار العالمية
تحقيق يكشف سبب تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة
اليوم 19:07
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
الناتو يعزز وجوده في بحر البلطيق
اليوم 18:49
«انتكاسة» تزيد من معاناة توتنهام!
الرياضة
«انتكاسة» تزيد من معاناة توتنهام!
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©