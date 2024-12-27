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الترفيه

"أوبن إيه.آي" تعتزم إنشاء شركة تهدف إلى الربح

شعار شركة "أوبن إي آي"
27 ديسمبر 2024 19:36

أعلنت "أوبن إيه.آي"، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، اليوم الجمعة، خطة لتطوير هيكلها المؤسسي خلال العام المقبل قائلة إنها ستنشئ شركة ذات منفعة عامة لإدارة أعمالها المتنامية وتخفيف القيود التي تفرضها شركتها الأم غير الهادفة للربح.
وبموجب الهيكل المقترح، ستدير وتتحكم شركة المنفعة العامة في عمليات وأعمال "أوبن إيه.آي"، بينما ستوظف الشركة غير الهادفة للربح فريق من المديرين وموظفين لتولي المبادرات الخيرية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعلوم.
وبدأت "أوبن إيه.آي"، وهي من بين الشركات الناشئة الأكبر قيمة في العالم، في 2015 كمؤسسة غير ربحية تركز على البحث. ولكنها تسعى، منذ ذلك الحين، إلى إجراء تعديلات هيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل الأبحاث المكلفة في مجال الذكاء الاصطناعي العام، أو الذكاء الاصطناعي الذي يفوق ذكاء البشر.
كانت جولة التمويل الأحدث، التي أتمتها "أوبن إيه.آي" بقيمة 6.6 مليار دولار أميركي، وبتقييم وصل إلى 157 مليار دولار، مشروطة بقدرة الشركة، المصنعة لتطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير "شات جي.بي.تي"، على تعديل هيكلها المؤسسي وإلغاء سقف الأرباح التي يمكن للمستثمرين تحقيقها.
وقالت الشركة الناشئة، المدعومة من مايكروسوفت في تدوينة "نحتاج مجددا إلى جمع رأس مال أكبر مما تصورنا. يريد المستثمرون دعمنا ولكن، مع هذا الحجم من رأس المال، يحتاجون إلى شكل تقليدي من الاستثمار وتفاصيل هيكلية أقل".
يستخدم منافسو "أوبن إيه.آي"، هيكلا مشابها لذلك التي تعتزم "أوبن.إيه.آي" تطبيقه.
وقالت أوبن إيه.آي "سيمكننا (الهيكل الجديد) من جمع رأس المال اللازم بشروط تقليدية مثل الآخرين في هذا المجال".

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أوبن إي آي
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