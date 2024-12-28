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الترفيه

تذكرة تفوز بـ 1,22 مليار دولار في يانصيب

تذكرة يانصيب
28 ديسمبر 2024 17:58

فازت تذكرة بجائزة مالية تبلغ قيمتها 1,22 مليار دولار، على ما أعلن منظمو سحوبات يانصيب "ميغا ميليينز" اليوم السبت، وهو ما يمثل إحدى أكبر الجوائز في تاريخ ألعاب اليانصيب.
وأعلنت "ميغا ميليينز" أن التذكرة بيعت في ولاية كاليفورنيا، بعد الإعلان عن الأرقام الستة الفائزة مساء الجمعة.
ولم تُعرف بعد هوية الجهة الفائزة. ولم يتّضح ما إذا كان صاحب الشبكة على علم بأنّها فائزة وسيتقدّم للمطالبة بالجائزة.
وأشارت "ميغا ميليينز" إلى أنّ الفائز اشترى الشبكة من محطة للمحروقات في بلدة "كوتونوود"، على بعد حوالى 210 كيلومترات شمال مدينة "ساكرامنتو".
والأرقام الفائزة هي: 3، 7، 37، 49، 55، 6.
يمكن للفائز الحصول على مبلغ 1,22 كاملا مقسّطا على دفعات سنوية مدى 30 عاما، أو اختيار استلام دفعة نقدية واحدة بقيمة 549,7 مليون دولار قبل الضرائب.
وهذه الجائزة هي خامس أكبر جائزة كبرى في التاريخ تقدمها "ميغا ميليينز"، التي تبيع تذاكر يانصيب في 45 ولاية.
وبلغت أكبر جائزة يانصيب في التاريخ 2,04 مليار دولار، وبيعت التذكرة الفائزة بها في كاليفورنيا أيضا.

المصدر: آ ف ب
يانصيب
جائزة يانصيب
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