يوسف أحمد .. يتغنى بـ«رمال ليوا»

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع انطلاق مهرجان «ليوا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعتبر إحدى أهم الوجهات الشتوية الساحرة في أبوظبي، ويتضمن برنامجاً يمزج بين المغامرة والتراث والتجارب المُلهمة، أطلق الفنان يوسف أحمد عمله الغنائي الجديد «رمال ليوا»، احتفاءً بهذا المهرجان لكونه من أهم المعالم التراثية والثقافية المهمة التي تفوح بعبق التاريخ، ويبرز التناغم مع الرمال الصحراوية.

«رمال ليوا» كلمات الشاعر عبد العزيز بني حماد، وتلحين وتوزيع موسيقي خالد بن خادم، ومكس وماستر حميد العوضي، وبمشاركة كورال مجموعة الوطن الفنية.

ويقول مطلعها:

‎ترسم على رمال ليوا نقش مشيتها.. ‎وعيونها ليل طوّل في غياهيبه

‎نسناس برد الشتا لا مر وجنتها!.. بيّن حلاها وعاد الزين ترتيبه

هي فاتنه حتى وان بانت شقاوتها.. الزين غلاّب وان غّيّر أساليبه

زخات قطر المطر عانق نقاوتها.. واحتار وشلون يتعامل مع الهيبه

«رمال ليوا» عمل غنائي جمع ما بين نغمات الحب والصوت العذب، على وقع أجواء قرية ليوا الآسرة، برمالها وهوائها النقي، والمغامرات المُلهمة، وقد تم إطلاق الأغنية عبر القناة الرسمية «يوتيوب» للفنان يوسف أحمد، وعلى المتاجر الموسيقية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الإذاعية والفضائيات الخليجية والعربية.