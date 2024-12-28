الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

قمة «المليار متابع» تستضيف والدة ماسك

قمة «المليار متابع» تستضيف والدة ماسك
29 ديسمبر 2024 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم التكيات داخل مخيمات النازحين في غزة
الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية

عبرت ماي ماسك، والدة الملياردير إيلون ماسك، عن تشوقها للقاء جمهور قمة المليار متابع في دورتها الثالثة، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وتستضيفها الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف». وقالت ماي ماسك: «سوف أتحدث إلى جمهور قمة المليار متابع عن رواد الأعمال بمن فيهم أنا وأبنائي الثلاثة»، حيث تمتلك ماي مسيرة حياة استثنائية وملهمة استطاعت خلالها تربية 3 أبناء مليارديرات، أحدهم هو إيلون ماسك صاحب أكبر ثروة في العالم.

إيلون ماسك
قمة المليار متابع
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم التكيات داخل مخيمات النازحين في غزة
29 ديسمبر 2024
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
الأخبار العالمية
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
29 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 48 وإصابة 52 في غزة خلال يوم
29 ديسمبر 2024
فلسطينيون في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أطفال غزة يتجمدون بسبب البرد ونقص المأوى
29 ديسمبر 2024
«الصحة الفلسطينية»: مرضى المستشفى الإندونيسي في وضع صعب للغاية
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: مرضى المستشفى الإندونيسي في وضع صعب للغاية
29 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©