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2024.. الأعماق تبوح بأسرارها

2024.. الأعماق تبوح بأسرارها
29 ديسمبر 2024 02:00

سان فرانسيسكو (د ب أ)
البحار والمحيطات مستودع أسرار، ولا يكاد يمر عام حتى تتمخض أعماقها عن اكتشاف جديد، ويسرد موقع «بوبيولار ساينس»، المتخصص في الأبحاث العلمية، أهم الاكتشافات في أعماق البحار هذا العام، ومن بينها سفينتان وغواصة:

السفينة أرلينجتون
رغم أن تاريخها يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، فإن السفينة التجارية أرلينجتون لم تشارك في أي معارك حربية في بحيرة سوبيريور ضمن البحيرات العظمى بالولايات المتحدة، ولكنها غرقت أثناء إبحارها إلى بلدة أوين ساوند في أونتاريو بسبب سوء الأحوال الجوية. وتم تحديد موقع السفينة بواسطة غواصات بحثية غير مأهولة وعمليات مسح باستخدام أجهزة السونار. 

السفينة الشبح
استطاع سرب من الغواصات البحرية غير المأهولة، التي لا يزيد طولها على عشرين قدماً، اكتشاف موقع السفينة الحربية الأميركية «يو.إس.إس ستيوارت» التي قبعت في قاع المحيط الهادئ على مدار 78 عاماً بعد أن استولت عليها القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. واكتسبت السفينة اسم «الشبح» لأنه تم رصدها على مسافات عميقة خلف خطوط العدو. 

الغواصة المفقودة  
أبحرت الغواصة إتش إم إس تروبر التابعة لقوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية في مهمة سرية في طريقها إلى بيروت، ولكن الغواصة التي كانت تقل طاقماً مؤلفاً من 64 شخصاً اختفت قبالة سواحل اليونان في مطلع أكتوبر عام 1943 ولم تصل مطلقاً إلى وجهتها النهائية. وبفضل تقنيات المسح بالسونار والمسبار البحري «سوبر أخيل»، استطاع الباحثون تحديد موقعها قرب جزيرة دونوسا اليونانية على عمق 830 قدماً.

البحار
المحيطات
السفن
غواصة
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