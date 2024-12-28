"المؤبد" لأم وشقيق وعم في قتل فتاة من عائلتهم

أصدرت محكمة في تركيا، السبت، حكما بالسجن مدى الحياة على ثلاثة أشخاص دينوا بقتل قريبتهم، وهي طفلة تبلغ ثماني سنوات في محافظة ديار بكر في جنوب شرق البلاد.

بعد 19 يوما من اختفائها في سبتمبر الماضي، عثر على جثة نارين غوران داخل كيس في نهر على مسافة نحو كيلومتر واحد من قريتها.

وإثر جلسة استماع متوترة استمرت يوما كاملا، أصدرت محكمة في ديار بكر حكما بالسجن المشدد مدى الحياة على والدة نارين وشقيقها الأكبر وعمها بتهمة "القتل العمد بالتعاون".

كما حكم القاضي على نفزات بهتيار، المشتبه به الآخر الذي اعترف بالضلوع في جريمة القتل، بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر.

اختفت نارين في 21 أغسطس، ما أطلق جهود بحث واسعة في تركيا، كما أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شاركت فيها شخصيات معروفة تحت شعار "ابحثوا عن نارين".

بعيد العثور على جثتها، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه العميق وقال إنه "سيتابع شخصيا العملية القضائية" حتى يتلقى الجناة أقصى عقوبة.