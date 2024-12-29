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روبي ويليامز يفتتح «ليالي السعديات»

روبي ويليامز يفتتح «ليالي السعديات»
29 ديسمبر 2024 16:18

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح نجم البوب العالمي روبي ويليامز، مساء أمس، أولى أمسيات مهرجان «ليالي السعديات»، الذي يقام على مسرح خارجي مفتوح في الهواء الطلق بجزيرة السعديات في أبوظبي، واستمتع الحضور بأداء ويليامز المميز وأغانيه الشهيرة خلال عرض فني استثنائي.

ويليامز الحائز 18 جائزة «بريت» والعضو السابق في فرقة «تيك ذات»، وحقق رقماً قياسياً ضمن موسوعة غينيس، عبر بيع 1.6 مليون تذكرة في يوم واحد فقط خلال إحدى جولاته السابقة، أعرب عن سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، وقال: «أنتم مصدر إلهام للفنانين والمبدعين، وسأقضي معكم ليلة لا تنسى من خلال باقة من أجمل ألحاني ومقطوعاتي الموسيقية».

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وقدم ويليامز، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أعماله التي تصدرت قوائم الأغاني منذ تسعينيات القرن الماضي، مثل «لِت مي إنترتين يو»، «سترونج» و«كوم أوندون».

تأتي «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن الحملة الترويجية والهوية السياحية «حياكم في أبوظبي»، وتُعتبر إحدى أبرز فعاليات أجندة أبوظبي التي تتضمن جدولاً كبيراً ومتنوعاً من التجارب والعروض العائلية والفنية والرياضية والمهرجانات الثقافية، وتجمع النسخة الثانية نخبة من النجوم العالميين، منهم الفنان وكاتب الأغاني مايكل بوبليه يوم 16 يناير، و«فرقة لينينجراد» يوم 24 يناير، و«فرقة بويز تو مين» يوم 25 يناير، والموسيقار عمر خيرت يوم 1 فبراير، ونجمة البوب الأميركية كريستينا أجيليرا يوم 15 فبراير.

 

 

 

السعديات
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