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الترفيه

إلهام الفضالة.. متسلطة في «بيت حمولة»

الممثلة إلهام الفضالة
29 ديسمبر 2024 19:57

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تخوض الممثلة الكويتية إلهام الفضالة الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال أحداث مسلسل «بيت حمولة»، وتجسد فيه شخصية «جميلة»، الأم التي تضم تحت جناحيها خمسة أبناء وبنت، يعيشون تحت سقف واحد، ولكل منهم شخصية مميزة، لكن لا مجال لخصوصياتهم ولا لاستقلالهم، لتعكس جانبا من الروابط داخل الأسرة في صراع العلاقات العائلية المتشابكة.
يدور العمل حول يوميات أسرة، مستوحاة من الواقع الحياتي للمجتمع الكويتي، حيث تتشابك الأحداث الحقيقية التي تلامس واقع بعض الأسر، وتسلط الضوء على مشاعر الأم المُحِبة لأولادها بقوة، إلى درجة أن حبها يتحول إلى سلوك تسيطر فيه على حياتهم بشكل مفرط. وبسبب تدخلها المستمر في علاقات أبنائها مع زوجاتهم، تقع في دوامة من التناقضات النفسية التي تؤثر بشكل مباشر في حياتهم.
 فهذه الشخصية تحاول حماية أبنائها من كل منغصات الحياة، إلا أن سلطتها القهرية تؤدي إلى تدمير أسرهم الصغيرة دون أن تشعر بعواقب تصرفاتها.
المسلسل تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد الهواري، ويشارك في بطولته شهاب جوهر وشهد ياسين. 

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