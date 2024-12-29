«مهرجان الشيخ زايد» يدخل 2025 من بوابة «غينيس»

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة برنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، والذي يعدّ الأكبر والأكثر إبهاراً، ويشهد عروضاً استثنائية للألعاب النارية وطائرات الدرون، تستمر لأكثر من ساعة متواصلة، إضافة إلى عروض الأضواء وتكنولوجيا الليزر، بهدف تسجيل ستة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتبدأ عروض الألعاب النارية عند الساعة السادسة مساءً، وتُطلق على رأس كل ساعة حتى منتصف الليل.

ومع بداية العام الجديد 2025، سينطلق عرض ضخم للألعاب النارية يمتد لأكثر من 53 دقيقة متواصلة، لتحقيق رقم قياسي في طول واستمرارية ومدة وتشكيلات العرض. وتسبق عرض الألعاب النارية الكبير عروض تبدأ عند الساعة 11:40 مساءً ولمدة 20 دقيقة متواصلة، تشارك فيها 6000 طائرة درون لتشكيل لوحات فنية متحركة على صفحة سماء الوثبة، من بينها 3000 طائرة سترسم أكبر صورة لأول مرة على مستوى العالم، إضافة لرسم لوحة تعبر عن أماني العام الجديد من خلال عبارة «HAPPY NEW YEAR».

ويشهد مسرح نافورة الإمارات في المهرجان المكوّنة من 4000 فوهة عرضاً يقدم للزوار تجربةً استثنائية باستخدام تكنولوجيا الأضواء والليزر المتطورة التي تصل إلى 80 جهاز ليزر ستضيء أفق الوثبة، وتتزامن مع إطلاق المهرجان لأكثر من 100 ألف بالون في سماء الوثبة.