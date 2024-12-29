«مهرجان أم الإمارات».. يُختتم غداً على كورنيش أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعروض ألعاب نارية مبهرة، وحفل استثنائي للفنان محمد حماقي، يختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته غداً على كورنيش أبوظبي، باحتفالات «رأس السنة» واستقبال العام الجديد، ليخوض زوار المهرجان تجارب وأنشطة غامرة للعائلات من مختلف الجنسيات.

حفل حماقي

على المسرح الرئيس للمهرجان في «منطقة الترفيه»، يعود محمد حماقي مجدداً لـ«مهرجان أم الإمارات» ليحيي حفل «ليلة رأس السنة»، على أنغام أجمل أغنياته الرومانسية والإيقاعية السريعة، التي نالت رواجاً عربياً لافتاً، ومنها: «أدرينالين»، «جمالها استثنائي»، «زيها مين»، «حاجة مستخبية» و«أحلى حاجة فيكي»، وبسبب الطلب الجماهيري الكبير على الحفل، تمت إضافة فئة جديدة على التذاكر، وهي الفئة البرونزية، لكي يتمكن كل محبيه من حضور الحفل، وقضاء أجمل الأوقات احتفالاً بليلة رأس السنة.

فوق الخيال

ويستمتع الزوار بليلة رأس السنة وسط أجواء لا تُنسى في «مهرجان أم الإمارات»، واستقبال العام الجديد باحتفالية «فوق الخيال»، مع عرض مذهل للألعاب النارية على كورنيش أبوظبي المميز بواجهته الخلابة، حيث يتيح المهرجان الاستمتاع بالعد التنازلي الحماسي لاستقبال العام القادم، وفرصة مشاهدة أفضل عروض الألعاب النارية المذهلة التي تضيء سماء أبوظبي بالألوان والأضواء والأشكال المتنوعة.

4 مناطق

ويقدم «مهرجان أم الإمارات» العديد من التجارب الاحتفالية المشوقة، وباقة من الأنشطة الترفيهية والفريدة، في مناطقه الأربع: «التسلية»، «التشويق»، «الترفيه» و«التسوق والتذوق»، إذ يمكن للزوار على اختلاف أعمارهم المشاركة بتجربة مجموعة استثنائية من الأنشطة والألعاب الكرنفالية الشيقة، مثل «بيت الرعب»، «كرة السلة»، «رحلة الفضاء»، «متحف فوق الخيال»، «العجلة العملاقة»، «ألعاب الواقع المعزز»، و«مسرح العروض الكرتونية»، فضلاً عن تذوق أشهى خيارات الطعام، والتي تحمل توقيع مجموعة مميزة من علامات المأكولات والمشروبات على المستويين المحلي والعالمي.

تذاكر مجانية

ويوفر «مهرجان أم الإمارات» اليوم، تذاكر دخول عام مجانية للأطفال دون سن الـ 12 عاماً، متيحاً فرصة استثنائية للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بهذا الحدث الترفيهي العائلي الأكثر متعة وترفيهاً في المنطقة، ومشاهدة العروض الحية وورش العمل التفاعلية والأنشطة الرائعة لمختلف الأعمار، لاكتشاف مجموعة مميزة من الفنون، وتجارب المرح والترفيه للاحتفال بنهاية العام والاحتفاظ بصور وذكريات لا تنسى.

عالم الفضاء

يقدم «مهرجان أم الإمارات» في دورته الثامنة أنشطة تقام للمرة الأولى بهوية جديدة تحت شعار «فوق الخيال»، والمستوحاة من عالم الفضاء ضمن مغامرات شيقة وتجارب تفاعلية تثقيفية وتعليمية. (تصوير: أشرف العمرة)

عرضان مميزان

أطلق «مهرجان أم الإمارات» عرضين ترويجيين مميزين للزوار، هما: «عرض ساعة التخفيضات»، الذي يمكّن الزوار من شراء تذكرة والحصول على أخرى مجانية للدخول العام، و«عرض الطلاب» الذي يمكّن الطلاب بالدولة ممن يحملون بطاقة طالب سارية المفعول، من شراء تذكرة والحصول على أخرى مجانية، ليستمع الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات بتجارب استثنائية وسط أجواء شتوية خلابة.