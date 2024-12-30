وفاة المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية

توفي المطرب المصري أحمد عدوية اليوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاماً بعد أن ظل متربعاً على قمة الغناء الشعبي لعقود.

وجاءت وفاة عدوية بعد شهور قليلة من وفاة زوجته ونيسة.



ونشر نجله المغني محمد عدوية على فيسبوك صوره تجمعه بوالده في إحدى الحفلات مصحوبة بتعليق "الله يرحمك يا بابا.. رحم الله طيب القلب... حنون القلب... جابر الخواطر".

كما نعاه عدد من الفنانين والشخصيات البارزة مصرياً وعربياً وقنوات تلفزيونية ومؤسسات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب عنه السيناريست والروائي عبد الرحيم كمال في منشور على فيسبوك "ليس مجرد صوت شعبي جميل ولكنه علامة مهمة من علامات الطرب الشعبي في مصر".



وكان الموسيقار بليغ حمدي كان من أكثر داعميه ولحن له أغنيات (القمر مسافر) و(ياختي اسملتين) وغيرها كما وصفه الأديب العالمي نجيب محفوظ بأنه "مغني الحارة".



