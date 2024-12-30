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الترفيه

"المؤبد" لمراهق أدين بجريمة قتل

سكين
30 ديسمبر 2024 17:38

أصدرت محكمة في الصين، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على مراهق بتهمة قتل زميله، في قضية صدمت البلاد.
اتُهم ثلاثة مشتبه بهم، في أبريل الماضي، بارتكاب مضايقات في حق صديقهم، وهو فتى يبلغ 13 عاما يُدعى وانغ، لفترة طويلة قبل قتله بمجرفة ودفن جثته في دفيئة زراعية مهجورة.
أثارت تفاصيل الجريمة المروعة، ولا سيما لجهة تنظيمها المحكم من المراهقين، تأثرا كبيرا في البلاد وفتحت النقاش حول الرد القضائي اللازم عليها.
وقد دين أحد المراهقين، واسمه تشانغ، بتهمة القتل العمد وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفق ما ذكرت محكمة في مقاطعة "خبي" بشمال الصين اليوم.
وحُكم على شريكه، ويدعى لي، بالسجن لمدة 12 عاما.
ولم تصدر المحكمة حكم إدانة جنائية بحق المراهق الثالث نظرا لتورطه الذي اعتُبر محدودا في الجريمة، ولكنه سيقضي عقوبة التعليم الإصلاحي.
في عام 2021، سمحت الصين بتخفيض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 عاما في "الحالات الخاصة"، مثل جرائم القتل التي تُنفَّذ بوسائل "وحشية للغاية".
وهذه القضية من بين القضايا الأولى التي خفّضت فيها المحكمة هذا الحد الأدنى بالفعل.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن طريقة القتل كانت "وحشية بشكل خاص"، و"ظروفها شنيعة بشكل خاص".
وبموجب القانون الصيني، يعاقب الضالعون في جرائم القتل بالسجن أو بعقوبة الإعدام.

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المصدر: آ ف ب
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