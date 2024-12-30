الإثنين 30 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صور.. كشف أثري جديد عمره نحو 4 آلاف عام في مصر

الناووس الأثري
30 ديسمبر 2024 17:58

اكتشف باحثون فرنسيون ناووسا من عصر الدولة الوسطى في مدينة الأقصر المصرية، في إطار بحوث أُطلقت بعد اكتشاف نواويس في الموقع نفسه خلال عامي 2018 و2019، على ما أفاد أحد أعضاء البعثة.
حدث الاكتشاف في 16 ديسمبر الجاري، في نهاية مهمة استمرت شهرين، على ما أعلن مدير معهد علم المصريات في جامعة ستراسبورغ في شرق فرنسا فريديريك كولان الذي شارك في المهمة.

نُظّمت حملة التنقيب بشكل مشترك بين أعضاء من جامعة ستراسبورغ وآخرين من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.
واعتبر عالم المصريات أنّ هذا الاكتشاف "مهم" من جوانب عدة، إذ يوفّر "توضيحا" على "سؤال أنثروبولوجي مهم" وهو معرفة "كيف تصرف المصريون القدماء تجاه الجثة المحنطة ورفات أسلافهم عندما كانوا يكتشفون توابيت قديمة، وكان عليهم سحبها خلال الأشغال العامة الكبرى".

والتابوت الذي عُثر عليه يمثل عملية إعادة دفن.
كانت الاكتشافات، التي تمت عامي 2018 و2019 في الأقصر، لخمسة نواويس من عصر الدولة الحديثة (من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن التاسع قبل الميلاد)، قد أُعيد دفنها.
وأُجريت هذه المهمة الجديدة من أجل "فهم طبيعة اكتشافات عامي 2018 و2019 وحجمها بشكل أفضل، عن طريق التحقيق في ما إذا كانت النواويس الخمسة تشكل قبرا معزولا أو جزءا من مجموعة أكبر من عمليات إعادة دفن".

وجرى التنقيب عن مجموعة طبقات متراكمة على مدى أكثر من 3000 سنة يزيد ارتفاعها عن ثمانية أمتار "ضمن ثلاث حملات تنقيب" استمرت ستة أشهر.
بدأت مع هذا الاكتشاف تتكشف الإجابة عن السؤال، وذلك في اليوم الأخير من التنقيب ضمن الحملة الثالثة.
وأوضح كولان أنّ الباحثين "لم يعملوا سوى في الطبقة التي يقع فيها الناووس، وستُستأنف أعمال التنقيب مع بداية الحملة المقبلة في أكتوبر 2025".

  • عمال ينقلون الناووس
    عمال ينقلون الناووس

وكان الناووس الذي يعود إلى عصر الدولة الوسطى (من أواخر القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد حتى أواخر القرن الثامن عشر قبل الميلاد)، "محميا في صندوق خشبي مصنوع خصيصا".
وستتم دراسة محتواه سنة 2025 "بالتعاون مع علماء آثار متخصصين في التنقيب عن الجثامين البشرية، من خلال تقنية النمذجة ثلاثية الأبعاد لكل مراحل البحث، على غرار ما ينجزه الفريق بشكل منهجي منذ العام 2018".

المصدر: آ ف ب
تابوت
النعش
الأقصر
آثار مصرية
كشف أثري
آخر الأخبار
الإمارات تستقبل العام الجديد 2025 بعروض واحتفالات مبهرة
علوم الدار
الإمارات تستقبل العام الجديد 2025 بعروض واحتفالات مبهرة
اليوم 15:48
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 18:17
الناووس الأثري
الترفيه
صور.. كشف أثري جديد عمره نحو 4 آلاف عام في مصر
اليوم 17:58
سكين
الترفيه
"المؤبد" لمراهق أدين بجريمة قتل
اليوم 17:38
محمد العبار متحدث رئيسي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
علوم الدار
محمد العبار متحدث رئيسي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
اليوم 17:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©