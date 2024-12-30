ضبط أطنان من الكوكايين داخل شحنة موز

ضبطت السلطات في البرتغال حوالي 3,5 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة من الموز واردة من أميركا اللاتينية، على ما أعلنت الشرطة القضائية اليوم الاثنين.

وأوضح فيتور أنانياس منسق التحقيقات في الشرطة القضائية لوسائل إعلام برتغالية أن المخدرات ضُبطت خلال عملية للشرطة "في ميناء سيتوبال" على بعد حوالى أربعين كيلومترا جنوب العاصمة لشبونة.

وكان الكوكايين مخبأ في صناديق موز مخزنة على منصات نقل على متن سفينة شحن توفر نقلا منتظما للفواكه بين أميركا اللاتينية والقارة الأوروبية.

جاء في بيان للشرطة القضائية "نظرا للعدد الكبير من منصات الموز المنقولة على متن السفينة، لم يكن الكشف عن المخدرات ممكنا إلا بفضل العمل الطويل والدقيق الذي قام به محققو الشرطة".

وبيّنت معلومات، جمعتها الشرطة البرتغالية، أن المخدرات كانت موجهة إلى دول أوروبية عدة.

نُفذت هذه العملية بالتعاون مع وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة.

وأوضح قائد الشرطة البرتغالية لقناة "سي إن إن" البرتغالية أن الشرطة لم توقف أحدا حتى الآن في القضية، لكن التحقيق مستمر "للبحث عن المسؤولين" و"تسليمهم إلى العدالة".