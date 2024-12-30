نجوى والشامي نجما «ليالي الوثبة» بـ«مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

يُقدم مهرجان الشيخ زايد 2024-2025، الذي يُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي من 1 نوفمبر 2024 إلى 28 فبراير 2025، سلسلة من الحفلات الغنائية المميزة ضمن فعالية «ليالي الوثبة»، حيث يُحيي نخبة من نجوم الفن العربي أمسيات طربية تُثري تجربة الزوار، وتضفي تنوعاً وثراءً على المشهد الفني في المهرجان، مما يُسهم في تعزيز رسالة المهرجان في الجمع بين الثقافات والفنون.

يؤكد مهرجان الشيخ زايد، من خلال هذا البرنامج الفني الغني، رؤيته في تقديم تجربة فنية ممتعة ترتقي بالذائقة الموسيقية للجمهور، حيث يجمع بين عراقة الفن وأصالة الطرب، ليحظى الزوار بأمسيات لا تُنسى على مدار فعالياته.

نجوى والشامي

من أبرز هذه الحفلات، الحفل المنتظر للفنانة اللبنانية نجوى كرم التي تُعتبر من أبرز الفنانات في العالم العربي، حيث تمتلك مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والأغاني التي لاقت رواجاً واسعاً، والفنان السوري الشامي الذي استطاع بموهبته وإحساسه المميز أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير العربية، والذي سيُقام في 30 ديسمبر 2024 على المسرح الرئيسي للمهرجان في الوثبة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها كلا الفنانين، واللذين يُقدمان مجموعة من أبرز أغانيهما التي لاقت استحساناً كبيراً، بالإضافة إلى مفاجآت فنية تُضفي على الأمسية طابعاً خاصاً.

تعزيز الهوية

يُعَدُّ مهرجان الشيخ زايد من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الإماراتي، بالإضافة، إلى إقامة الفعاليات والبرامج من فعاليات متجددة وأنشطة ترفيهية متنوعة تراثية وثقافية وفنية ورياضية تحقق المشاركة والمتعة للجمهور.

يُتيح المهرجان للزوار فرصة التفاعل مع ثقافات متعددة، مما يُسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب، ويعزّز السياحة الثقافية باستقطاب السياح من جميع أنحاء العالم لتجربة التراث الإماراتي، ويرسخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

عروض مبهرة

تتواصل التحضيرات للاحتفال بالعام الجديد 2025، حيث يقدم المهرجان برامج حافلة بالأحداث والعروض المبهرة، من بينها: عروض الألعاب النارية حيث يتم إطلاق أكبر عرض للألعاب النارية في المنطقة باستخدام تقنيات حديثة تضيء سماء الوثبة بألوان زاهية وأشكال مذهلة، إضافة إلى عروض الدرون والليزر بمشاركة أكثر من 6000 طائرة درون تشكل لوحات فنية مبهرة، إلى جانب عرض ليزر ضخم يضفي أجواءً ساحرة على الاحتفالات، ونافورة الإمارات التي تقدم عروضًا مائية متزامنة مع الموسيقى والأضواء لتوفير تجربة بصرية استثنائية.