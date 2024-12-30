الهند تعلن نجاح أولى تجاربها للالتحام الفضائي

أطلقت وكالة الفضاء الهندية أول مهمة للالتحام الفضائي بصاروخ هندي الصنع، اليوم الاثنين، في محاولة لأن تصبح رابع دولة تحقق هذا الإنجاز التكنولوجي المتقدم.

وانطلقت المهمة من منصة الإطلاق الفضائي الرئيسية في الهند الساعة 0430 مساء بتوقيت جرينتش.

تعتبر هذه الخطوة ذات أهمية محورية لمهام ومشاريع فضاء مستقبلية بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية وتشغيل محطة فضاء هندية مخطط لها.

بعد حوالي 15 دقيقة، أعلن مدير المهمة نجاحها.

وتعتبر تقنية الالتحام في الفضاء بالغة الأهمية عند الحاجة لإطلاق عدة صواريخ لتحقيق أهداف مهمة مشتركة.

وتتضمن المهمة الهندية نشر مركبتين فضائيتين صغيرتين، تزن كل منهما نحو 220 كيلوجراما، في مدار دائري على ارتفاع 470 كيلومترا. كما ستظهر المهمة نقل الطاقة الكهربائية بين المركبتين وهما في وضع التحام، وهي قدرة ضرورية لتطبيقات عملية مثل عمل الروبوتات الفضائية، والتحكم في المركبات الفضائية التي تتكون من عناصر ومكونات مختلفة، والعمليات المتعلقة بالأحمال بعد الانفصال.

وقال إس. سومانات رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن الاختبار الفعلي لتكنولوجيا الالتحام قد يتم في غضون أسبوع تقريبا وأشار إلى تاريخ مبدئي في السابع من يناير المقبل تقريبا.

ومن شأن نجاح المهمة أن يضع الهند إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي الدول الوحيدة التي طورت واكتسبت هذه القدرة.