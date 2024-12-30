الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجانات أبوظبي».. تتألق في ليلة رأس السنة

«مهرجان الشيخ زايد» يبهج زواره بفعاليات استثنائية (تصوير: مصطفى رضا)
31 ديسمبر 2024 01:56

لكبيرة التونسي - تامر عبد الحميد (أبوظبي)
تتألق مهرجانات أبوظبي في ليلة رأس السنة، بما فيها «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة، و«مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي، و«مهرجان ليوا الدولي» في منطقة الظفرة، احتفالاً بقدوم العام الجديد بحزمة من الفعاليات المبهرة والأنشطة المتميزة، التي تجمع بين الألعاب النارية وعروض «الدرون» والحفلات الموسيقية وعروض فنون الأداء التقليدية.
«حياكم»
وسط ساحاته الجميلة وأنشطته التراثية والثقافية والترفيهية المتنوعة، يحتفي «مهرجان الشيخ زايد»، والذي ينظم تحت شعار «حياكم»، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تعزيز رسالة المهرجان كونه ملتقى للثقافات وحضارات العالم، بليلة رأس السنة، ضمن «مهرجان رأس السنة والأضواء والليزر»، مقدماً فعاليات متنوعة لزواره تضيء سماء الوثبة بالألعاب النارية والأضواء والليزر، إلى جانب أنشطة استثنائية أخرى تسلط الضوء على الموروث الإماراتي وثقافات الشعوب.

وحسب اللجنة العليا لـ«مهرجان الشيخ زايد»، يشهد الحدث الدولي تنظيم فعاليات تحبس الأنفاس ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ومنها: 53 دقيقة من الألعاب النارية المتواصلة في أضخم عرض للألعاب النارية في العالم، بينما تضيء 6000 طائرة درون السماء بأجمل اللوحات لمدة 20 دقيقة متواصلة، وأكبر عرض جوي يحمل عبارة happy new year باستخدام 3000 طائرة درون للمرة الأولى في العالم. 
بينما تقدم 3000 طائرة درون عرضاً واحداً متناسقاً مع الموسيقى محققة رقماً قياسياً جديداً، ويقدم أرقاماً حقيقية تُظهر حجم الفعاليات والعروض المدهشة من عروض الألعاب النارية المبهرة إلى الفعاليات الثقافية والفنية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بحيث يعيش الزوار 12 ساعة متواصلة من العروض والفعاليات المميزة في الوثبة بـ 100 عرض مختلف، بالإضافة إلى 4000 فوهة رش للمياه في نافورة الإمارات وإطلاق 100.000 بالون في سماء الوثبة، و3000 متر مربع من الشاشات الرقمية تضيء المهرجان، و600 عارض من الفرق الشعبية يقدمون عروضاً تراثية وفنية بمشاركة 120 عارضاً دولياً، و100 مطعم محلي ودولي في المهرجان، مع 10عروض مميزة لنافورة الإمارات على رأس كل ساعة، و130 لعبة ممتعة في المدينة الترفيهية، و300 جهاز (سكاي تراكر) يضيء أنحاء المهرجان، و700 محل لمختلف المنتوجات المختلفة من أنحاء العالم كافة.
«فوق الخيال»
يختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته اليوم، في دورته الثامنة التي أُقيمت تحت شعار «فوق الخيال»، ضمن احتفالية خاصة في «ليلة رأس السنة»، تتضمن عروض الألعاب النارية المبهرة، وحفل استثنائي للفنان محمد حماقي، وخوض تجارب وأنشطة غامرة للعائلات من مختلف الجنسيات، ضمن مناطقه الأربع: «التسلية»، «التشويق»، «الترفيه» و«التسوق والتذوق».
وعلى المسرح الرئيسي للمهرجان في «منطقة الترفيه»، يحيي محمد حماقي حفل «ليلة رأس السنة»، على أنغام أجمل أغنياته الرومانسية والإيقاعية السريعة، التي نالت رواجاً عربياً لافتاً، ليستمتع الزوار بليلة رأس السنة مع عرض مذهل للألعاب النارية على كورنيش أبوظبي المميز بواجهته الخلابة، حيث يتيح المهرجان الاستمتاع بالعد التنازلي الحماسي لاستقبال العام الجديد، وفرصة مشاهدة أفضل عروض الألعاب النارية المذهلة التي تضيء سماء أبوظبي بالألوان والأضواء والأشكال المتنوعة.

أخبار ذات صلة
451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي
هيئة تدريس «تنمية الطفولة» مقيّمون معتمدون

«طرب ليوا»
فيما تشهد «قرية ليوا»، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، الذي يستمر إلى 4 يناير المقبل، برنامجاً ترفيهياً خاصاً بمناسبة الاحتفال بـ«ليلة رأس السنة»، حيث يستقبل الزوار بحزمة من الفعاليات المميزة والتجارب الاستثنائية التي تأخذ الجمهور في رحلة إلى التراث والثقافة المحلية، والاستمتاع بروائع الطرب الخليجي والعربي. 
وعلى المسرح الرئيس في «قرية ليوا»، ضمن فعاليات المهرجان الشتوي الأبرز في المنطقة، يختتم الفنان عبادي الجوهر، والفنانة رحمة رياض، حفلات «طرب ليوا»، ويحتفلان مع زوار القرية من مختلف الأعمار والجنسيات بقدوم العام الجديد، بتقديمهما باقة من أروع أغنياتهما الخليجية الشهيرة التي نالت رواجاً عربياً لافتاً.
وضمن مناطقه الست، يعيش زوار «قرية ليوا» تجارب مليئة بالمغامرة والتشويق، حيث تقام بطولة استعراضات السيارات البهلوانية في «منطقة ميدان» بدءاً من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل، كما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها، حيث يمكنهم تذوق الأطباق الشهية، والانطلاق في مغامرات مشوقة، مثل «كارتينج»، «سيرك هوليوود»، و«غرفة الهروب المرعبة»، كما يمكنهم الاستمتاع بتجربة صنع القهوة العربية التقليدية والتعرف على فنون النسيج والسدو في السوق الشعبي بـ«منطقة سوق»، لتختتم «قرية ليوا» احتفالها بـ«رأس السنة» بعرض مذهل للألعاب النارية، التي تضيء سماء الكثبان الذهبية بألوانها الزاهية مع العد التنازلي لاستقبال العام الجديد.
فنون إماراتية
خصصت «قرية ليوا» التي تقع في قلب صحراء «مهرجان ليوا الدولي» فقرات استعراضية خاصة لفنون الأداء التقليدية المحلية احتفاء بالثقافة الإماراتية، والتي تقدمها الفرقة الشعبية للفنون الإماراتية، التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، حيث تؤدي الفرقة بين ساحات القرية فنون «العيالة» و«الرزفة الحربية».

أبوظبي
رأس السنة
مهرجان أم الإمارات
مهرجان ليوا الدولي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
علوم الدار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
اليوم 20:11
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 19:35
جندي فرنسي خارج كاتدرائية نوتردام في باريس ضمن الانتشار المعلن لمكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
31 ديسمبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
31 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة داريا بريف دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
31 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©