كنوز طبيعية.. أغلى 10 فواكه في العالم

الفواكه هي من بين أكثر الأطعمة تنوعًا ولذّة في العالم، لكن بعض الأنواع تملك سمعة خاصة بفضل ندرتها أو صعوبة إنتاجها، مما يجعلها من أغلى الفواكه التي يمكن شراؤها. سواء كان ذلك بسبب ظروف النمو الخاصة أو بسبب عمليات الحصاد المحدودة، إليك نظرة على بعض من أغلى الفواكه في العالم



- فاكهة "اليوباري" (Yubari King Melon)

تُعد فاكهة اليوباري من أغلى الفواكه في العالم، وهي تأتي من مدينة يوباري في اليابان. تُزرع هذه الفاكهة بعناية فائقة وتحتاج إلى رعاية دقيقة. تتميز بطعمها الحلو والناعم، وتُعتبر رمزًا للرفاهية في اليابان. في المزادات، قد يصل سعر فاكهة واحدة من اليوباري إلى ما يزيد عن 20,000 دولار، وأحيانًا أكثر.

فاكهة "اليوباري"

- فاكهة "المانغو الهندي ألفونسو" (Alphonso Mango)

يعتبر المانغو الهندي من نوع ألفونسو، والمعروف أيضًا باسم "المانغو الملكي"، من أغلى أنواع المانغو في العالم. ينمو في ولاية ماهاراشترا الهندية، ويتميز بنكهته الغنية وحلاوته الفائقة. بعض الأنواع الفاخرة منه قد تتجاوز أسعارها 100 دولار للفاكهة الواحدة، خصوصًا إذا كانت تُشحن إلى أسواق دولية.

المانغو الهندي ألفونسو

- فاكهة "الكمثرى اليابانية" (Shinseiki Pear)

تُعد الكمثرى اليابانية، أو "Shinseiki Pear"، من أندر وأغلى الفواكه في اليابان. تتميز هذه الكمثرى بمذاقها الحلو والقوام العصيري، وتُزرع وفقًا لطرق زراعة دقيقة للغاية. أسعارها قد تتجاوز 50 دولارًا لكل واحدة في بعض الأسواق، خصوصًا تلك المزروعة بعناية في مناطق معينة من اليابان.

الكمثرى اليابانية

- فاكهة "دورين" (Durian)

على الرغم من أن فاكهة دورين ليست شائعة في الأسواق الغربية بسبب رائحتها القوية والمثيرة للجدل، إلا أنها تعتبر من الفواكه الفاخرة في جنوب شرق آسيا. دورين تُعرف بـ "ملك الفواكه" وتُباع بأسعار مرتفعة، إذ يمكن أن يتراوح سعرها من 10 إلى 50 دولارًا للفاكهة الواحدة، حسب حجمها وجودتها. وفي بعض المزادات، قد تصل أسعارها إلى أكثر من 100 دولار.

فاكهة "دورين"

- فاكهة "الزهر الفضي" (The Silver Lotus Fruit)

تنمو هذه الفاكهة النادرة في بعض الأماكن الاستوائية في جنوب شرق آسيا. تُعد من بين أغلى الفواكه بفضل ندرتها وتكلفة زراعتها العالية. تُباع في بعض الأحيان بأسعار تتراوح بين 100 إلى 200 دولار للفاكهة الواحدة في الأسواق الفاخرة.

فاكهة الزهر الفضي

- فاكهة "الجوافة السوداء" (Black Sapote)

تُعتبر الجوافة السوداء من الفواكه الاستوائية النادرة التي تنمو في أمريكا الوسطى. يُطلق عليها أيضًا اسم "شوكولاتة الفاكهة" بفضل طعمها الذي يشبه الشوكولاتة عندما تنضج. ورغم أنها ليست شائعة عالميًا، إلا أن أسعارها قد تتراوح بين 20 إلى 40 دولارًا للفاكهة الواحدة.

فاكهة "الجوافة السوداء"

- فاكهة "قلب التنين" (Dragon Fruit)

تعد فاكهة قلب التنين واحدة من الفواكه الاستوائية الشهيرة التي يتميز شكلها المميز باللون الزاهي. ومع أنها أصبحت أكثر انتشارًا، فإن الأنواع الفاخرة منها قد تُباع بأسعار مرتفعة في بعض الأسواق. أسعار فاكهة قلب التنين يمكن أن تصل إلى 10 إلى 15 دولارًا لكل ثمرة.

فاكهة "قلب التنين"

- فاكهة "البابايا الحمراء" (Red Papaya)

تتميز فاكهة البابايا الحمراء بمذاقها الفاخر ولونها الأحمر الزاهي. تنمو هذه الفاكهة في مناطق استوائية معينة، ويمكن أن تُباع بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 دولارًا للفاكهة الواحدة، خصوصًا عندما تُزرع بعناية فائقة.

فاكهة "البابايا الحمراء"

- فاكهة "مانغو شيرينجي" (Cherimoya Mango)

تعتبر فاكهة مانغو شيرينجي من الفواكه النادرة التي تنمو في أمريكا الجنوبية. تتميز هذه الفاكهة بمذاقها الحلو الذي يشبه مزيجًا من الموز والفراولة. أسعارها قد تصل إلى 40 دولارًا لكل فاكهة في بعض الأسواق المتخصصة.

فاكهة "مانغو شيرينجي"

- فاكهة "الليمون الفاخر" (Luxury Lemon)

الليمون الفاخر، وهو نوع نادر يتم زراعته في بعض الأماكن في اليابان، يُعتبر من أندر وأغلى أنواع الليمون في العالم. يُستخدم بشكل رئيسي في الطهي الفاخر والمنتجات الحصرية. قد يتراوح سعر الليمونة الواحدة بين 100 إلى 200 دولار.

فاكهة "الليمون الفاخر"





