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وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاماً

وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاماً
31 ديسمبر 2024 15:10

قالت نقابة المهن السينمائية في مصر اليوم الثلاثاء إن السيناريست بشير الديك توفي عن 80 عاما بعد صراع مع المرض.
وكان الديك قد نقل إلى المستشفى في نوفمبر بعد تعرضه لوعكة صحية.

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ونعاه المركز الكاثوليكي المصري للسينما ووزارة الثقافة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعدد من المؤسسات الفنية والثقافية.

وكتب الراحل سيناريو وحوار مجموعة من أهم الأفلام المصرية منها (موعد على العشاء) بطولة سعاد حسني و(سواق الأتوبيس) بطولة نور الشريف ومرفت أمين و(النمر الأسود) بطولة أحمد زكي و(الحريف) بطولة عادل إمام.
كما كتب للتلفزيون مسلسلات من بينها (أماكن في القلب) و(ظل المحارب) و(الناس في كفر عسكر) و(حرب الجواسيس).

المصدر: وكالات
مصر
المسلسلات المصرية
بشير الديك
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